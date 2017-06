U Carevoj džamiji u Sarajevu u toku je bajramski prijem reisu-l-uleme Islamske Zajednice BiH, Huseina ef. Kavazovića.

Prijem se održava u prisustvu velikog broja zvaničnika, svih nivoa vlasti u BiH, predstavnika vjerskog, društvenog i kulturnog života te predstavnika međunarodne zajednice i diplomatskog kora u našoj zemlji.



U svom obraćanju reisu-l-ulema je poslao važne poruke. Govor prenosimo u cjelosti.



Dame i gospodo,



Sestre i braćo,



Ramazanski bajram je jedan od dva najveća praznika muslimana u godini. To su dani u kojima se radujemo jer vjerujemo da smo u ramazanu kroz svoje odricanje i požrtvovanost zaslužili Božiji oprost i Njegovu milost. Radujemo se je znamo da smo ojačali veze među nama, čineći dobro jedni drugima. U danima Bajrama potvrđujemo naše zajedništvo sa svim ljudima.



Muslimani su pozvani da tu radost i osjećaj duhovnog preporoda dijele s drugima. Ali ni u trenutcima osjećaja sreće mi ne možemo izmaknuti zajedničkoj odgovornosti za mir, pravdu i sigurnost u našoj domovini i svijetu.



Jer iza nas je i mjesec odricanja i žrtve. Mjesec koji nas uči da se bez te žrtve i odricanja ne mogu postići veliki ciljevi.



Dragi prijatelji,



U danima prije ramazana posjetili smo članove naše zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Belgiji i sastali se sa tamošnjim zvaničnicima. Ohrabrili su nas sastanci u američkom State Departmentu i Bijeloj kući, te u Berlinu i Briselu. Lijepo je znati da imamo prijatelje širom svijeta i mi to prijateljstvo cijenimo. Drago nam je vidjeti da su vrata euroatlanskih integracija još uvijek, pored brojnih izazova, otvorena za našu domovinu. Ali mi ne možemo očekivati da drugi urade posao za nas i da je drugima više stalo do ove zemlje nego nama.



Mi koji živimo u ovoj zemlji moramo se početi ponašat više domaćinski. Moramo preuzeti odgovornost za budućnost ove zemlje i njenih građana u svoje ruke i na tom putu se oslonit na Boga s čijim blagoslovom se završava svaki dobar poduhvat.



To će od nas zahtijevati brojne žrtve i zalaganja ali zato je upravo Ramazanski bajram jedna od prilika da ovu pozitivnu energiju iskoristimo kako bi pokazali spremnost da zajedno radimo za opće dobro. Drugog puta do puta izgradnje povjerenja na ovim našim prostorima mi nemamo i zato ne bismo smjeli zarad sitnih političkih interesa pojedinaca gubiti vrijeme koje otimamo od naše djece.



Dame i gospodo,



Još jednom, hvala Vam što ste večeras s nama. S vama naša je radost veća. Molim Uzvišenog da nas poživi u dobru i učini da se i u godinama koje su pred nama sastajemo radosnim povodima.



(Avaz)