Nakon što je Udruženje građana "Istočna alternativa" iz RS-a pozvalo građane Srebrenice na postavljanje spomen-biste preminulom ruskom ambasadoru u UN-u Vitaliju Čurkinu koji je 2015. oborio Rezoluciju o Srebrenici, oglasile su se Majke Srebrenice i Ćamil Duraković.

Naime, prema navodima iz ovog Udruženja, bista sa Čurkinovim likom već je izrađena i osim njegovog imena na njoj ruskim jezikom piše "Hvala za rusko NE". Postavljanje ili u najmanju ruku - pokušaj postavljanja, bit će održano 8. jula.



Predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice" Munira Subašić govori kako se ne bi začudila ni da se u Srebrenici postave spomenici "Vojislavu Šešeju i drugim ratnim zločincima".



"Oni su ponosni na ono što su uradili u Srebrenici. Nikad se nisu pokajali. Oni su bolesni i njima treba pomoći da se izliječe. Načelnik Srebrenice, mlad i bolestan, pred 11. juli da to uradi majkama žrtava... Nikad mu neću halaliti i oprostiti, ni njemu, a ni drugim zagovaračima te politike. Tamo na tim prostorima zločinci su još u prednosti. Neka se stide njhove neljudskosti", kazala je Subašić.



Postavljanje spomen-biste ispred Udruženja "Žene Srebrenice" osuđuje i predsjednica Hajra Ćatić.



"Oni svake godine rade nešto uoči 11. jula. To je više prevazišlo svaku mjeru. Ne znam šta više mogu izmisliti kako bi isprovocirali povratnike i preživjele žrtve genocida", dodala je Ćatić.



Predsjednik Uruženja "Istočna alternativa" Vojin Pavlović ranije je rekao kako je razlog inicijative za postavljanje spomen-biste Čurkinovo "zalaganje za istinu i sprečavanje izglasavanja britanske rezolucije o Srebrenici u UN-u".



Bivši načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković ističe kako je "Pavlović irelevantna osoba devijantnog ponašanja".



"On živi u Bratuncu, a u Srebrenici pokušava uvrijediti građane. I ranije je to radio postavljanjem nekakvih ploča na zgradi Suda u Srebrenici. On je jednostavno instruiran od političkih elita koje žele skrenuti pažnju sa 11. jula", kaže Duraković.



On dalje dodaje kako nije upoznat s tim da li je dozvoljeno postavljanje spomen-biste koje je najavljeno za 8. juli.



"Načelnik se mora izjasniti da li je dobio zahtjev i odobrio postavljanje spomenika. Ne vjerujem da je moguće postavljanje tog spomenika osim na nelegalan i nasilan način. Svakako živimo u entitetu koji diskriminira Bošnjake i preživjele žrtve genocida", naglasio je Duraković.



Predstavnici "Istočne alternative" navodno su u februaru ove godine na protokol Skupštine općine Srebrenica predali zahtjev za iznalaženje lokacije na kojoj bi bila postavljena spomen-bista Čurkinu. Novinari Klika su pokušali kontaktirati načelnika Grujičića kako bi saznali da li je Općina odobrila postavljanje spomen-biste, ali bez uspjeha.

