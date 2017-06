U BiH trenutnu živi 3,5 miliona ljudi, pokazao je to popis iz 2013. godine ali i podaci Ujedinjenih nacija u najnovijoj publikaciji o projekcijama o broju stanovnika od 2017. pa do 2100. godine, koja je objavljena u junu ove godine.

Ipak, projekcije UN-a za naredni period nisu nimalo optimistične. Naime, u narednim decenijama ukoliko se zadrže aktuelni trendovi pada nataliteta i masovnog iseljavanja stanovništva iz zemlje, BiH će do 2050. godine izgubiti pola miliona stanovnika. Tako će prema procjenama UN-a polovinom 21. vijeka u BiH živjeti tri miliona i 58 hiljada stanovnika.



Prema prognozama UN-a za 51 zemlju u svijetu predviđa se pad broja stanovnika do 2050. godine. Čak deset zemalja do polovine stoljeća izgubit će više od 15 posto stanovništva. U tu neslavnu kategoriju spadaju Srbija i Hrvatska, međutim nisu naročito pozitivne projekcije ni za BiH, koja će, zadrže li se postojeći trendovi izgubiti pola miliona stanovnika.



U drugoj polovini stoljeća trend pada ukupnog broja stanovnika u BiH mogao bi se nastaviti, a u konačnici BiH bi 2100. godine prema prognozama UN-a trebala imati dva miliona i 217 hiljada stanovnika, što je u odnosu na trenutni broj stanovnika manje za 1,3 miliona.



Dugoročne posljedice gubitka stanovnika mogu biti izuzetno negativne. Tako se u mnogim segmentima BiH može suočiti s nedostatkom radne snage, doći će do pada konkurentnosti, bit će manja štednja, alii manja potrošnja. Dugoročno to bi moglo dovesti do manje ulaganja i sporijeg privrednog rasta.







Prema dobnim grupama BiH će u budućnosti imati sve više stanovništva starijeg od 65 godina. Počevši od 2000. godine, u BiH će se do 2100. godine smanjivati broj radno sposobnog stanovništva, odnosno od 15 pa do 64 godine starosti.



S druge strane u nekim dijelovima svijeta doći će do enormnog porasta broja stanovnika. Tako se predviđa da će 2050. godine u svijetu živjeti 9,8 milijardi stanovnika, a 2100. godine 11,2 milijarde stanovnika.







UN-ovo istraživanje obuhvatilo je period kretanja stanovništva od 1950. pa do 2100. godine.



