Anonimni vakif iz Srebrenice osigurao je sredstva za gradnju džamije u naselju Petriča, čiji su radovi ovih dana u punom jeku.

Foto: Avaz

Još davno je u Petriči, odnosno Petrič-mahali napravljena džamija, ali niko ne zna kad je to bilo niti ko je bio njen vakif.



Kamene zidine



Osnovica ove džamije je pravougaonik, zidana je od lomljenog kamena sve do krovne konstrukcije, šest metara visine i 98 centimetara debljine, a pokrivena je četverorednim krovom. Džamija je obnovljena 1983. i, kao i još 21 džamija, porušena je 1995. godine.



U knjizi “Srebrenica kroz minula stoljeća” piše da je Hivzija Sulkić ovu džamiju nazivao Petričkom iako se ona u muslimanskoj javnosti Srebrenice vrlo rijetko tako naziva. Dominantan naziv ove džamije je Džamija u Petriči. Da li se ova mahala u vrijeme osnivanja zvala današnjim imenom, nema pouzdanih dokaza. Postoje indicije da se mogla zvati Misirlije ili, pak, Zlativode.



Porušeno 27 objekata



U srebreničkom naselju Vidikovac 1989. godine izgrađena je peta gradska džamija, a njen vakif bio je Azem Begić iz sela Luka kod Srebrenice. U toku je obnova i ove džamije, a obnavljaju je Azemovi sinovi.



Prije rata, na području srebreničke općine postojale su 22 džamije, tri mesdžida, jedan islamski centar i jedan mekteb. Svi su ovi objekti islamske duhovnosti i kulture do temelja srušeni u posljednjem ratu.



Obnovljeno petnaest džamija i Islamski centar



Do danas je na srebreničkoj općini obnovljena Bijela, Čaršijska i Dozića džamija te Islamski centar u gradu.



Seoske džamije obnovljene su u Osmačama, Gornjim Potočarima, Dobraku, Luci, Sučeski, Slapovićima, Tokoljacima, Trubarima, Pećima, Daljegošti, Liješću i Kruševom Dolu.



Džamiju u Dobraku obnovio je ugledni srebrenički privrednik Enver Malagić, a džamiju u Slapovićima finansirao je vakif Selma Alemić iz Kutuzera kod Srebrenice.



(Avaz)