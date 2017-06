Predstavnici Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa te Udruženja Žena Podrinja – Bratunac danas će prisustvovati izricanju drugostepene presude pred Okružnim sudom u Haagu prema tužbi protiv Vlade Holandije koje su podnijele preživjele žrtve srebreničkog genocida.

Arhiv / 24sata.info

Presuda će uslijediti za tužbe u šest hiljada i tri predmeta koje su podnesene protiv Vlade Holandije čiji bataljon nije zaštitio više od 8 hiljada muškaraca nakon pada Srebrenice.



Obaveza holandskog bataljona, prema mandatu, je bila da zaštiti sve ljude koji su se nalazili unutar zaštićene UN-ove zone.



U prvostepenoj presudi Sud je presudio djelimično u korist žrtava i to na način da je Vlada Holandije odgovorna za smrt muškaraca koji su se nalazili unutar UN-ove baze u Potočarima.



Žrtve su podijeljene u tri kategorije: one koji su bili unutar UN baze, one koji su se nalazili oko baze i muškarce koji su se uputili ka šumama. Vlada Holandije je proglašena odgovornom za smrt samo onih osoba koje su se za vrijeme pada Srebrenice zatekle unutar UN-ove baze, ali ne i za muškarce koji su se nalazili oko baze, kao ni za one koji su put od sigurne smrti pokušali naći u šumama uputivši se na ono što će kasnije postati poznato kao Marš smrti.



Preživjeli prvostepenu odluku suda smatraju neprihvatljivom i dodatno ponižavajućom. Prvostepenom presudom, smatraju žrtve, Sud je slučaju pristupio selektivno, ne htijuću potvrditi da su sva ubistva koja su uslijedila nakon što su snage Ratka Mladića ušle u Srebrenicu dio jednog zločina, a ne izdvojeni i različiti slučajevi.



Preživjele žrtve i svjedoci genocida očekuju da će Okružni sud u Haagu donijeti odluku u korist istine, pravde i nevinih žrtava.



Pravedna presuda koja bi potvrdila odgovornost holandskih vojnika za smrt naših najdražih, bez obzira gdje da se nalazili u vrijeme pada zaštićene enklave UN-a, za nas će biti tek djelimična satisfakcija, jer naše djece danas nema, a za njihovu smrt odgovorni su oni koji su nijemo posmatrali i prećutno dozvolili i omogućili izvršenje genocida, poručuju žrtve.

(24sata.info)