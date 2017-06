Svečanom primopredajom dužnosti komande nad NATO-ovim štabom Sarajevo danas je dosadašnja brigadna generalica Giselle Wilz okončala dvogodišnji mandat na ovoj dužnosti i ustupila ga američkom brigadnom generalu Robertu Hustonu.

Foto: 24sata.info

U oproštajnom govoru, Wilz je naglasila da su pred Bosnom i Hercegovinom brojni izazovi, ali je istaknula da je i danas veliki optimist, kakav je bila i kada je preuzela dužnost prije 25 mjeseci tokom kojih je uvidjela da svi u BiH žele bolju budućnost.



- Oružane snage BiH nastavljaju biti model ove zemlje, a iako u nekim oblastima kaskaju, napravljen je značajan napredak i iskorak. Završetak Pregleda odbrane stavlja BiH u poziciju da krene naprijed jer planovi su napravljeni i sada je vrijeme da se počne raditi - kazala je.



Ističući neke od koraka koje je potrebno napraviti navela je da je neophodan integritet Oružanih snaga BiH, dodajući da nema mjesta politici unutar njihove strukture i sposobnosti, posebno naglašavajući da raznolikost i inkluzija mogu biti stub snage ne samo Oružanih snaga nego cijele zemlje.



- Iskoristite prošlost kao iskustvo, naučene lekcije, čuvajte uspomene na voljene koje ste izgubili, ali došlo je vrijeme da gledamo u budućnost. Vaša djeca i unuci to zaslužuju, a prosperitetna budućnost građana BiH to zahtijeva - istakla je, najavljujući da će se u BiH vratiti jer su na nju građani BiH ostavili utisak.



General Robert Huston najavio je da će na ovoj dužnosti ostati predan da nastavi put kojim je do danas išao NATO-ov štab, dodajući da će uložiti značajan trud da bi podržao građane BiH te će, kazao je, s pripadnicima Oružanih snaga raditi na očuvanju stabilnog i sigurnog okruženja koje će osigurati stabilnu platformu za ekonomski prioritet.



Podsjećajući na govor, koji ga je inspirirao, kazao je da su buduće generacije najvažnije te da se zbog njih radi sve ovo, podnose se žrtve i čini sve za očuvanje mira da bi se zaštitile porodice i osigurao bolji život djeci.



- Upravo to su moja uvjerenja i prioriteti. Siguran sam da ćete to vidjeti i u mojim djelima, a ne samo riječima u naredne dvije godine. Zajedno možemo osigurati mir i poboljšati prosperitet BiH i cijelog regiona - pojasnio je Huston.



Mišljenja je da svaka zemlja ima izazova pa tako i BiH, ali izazovi nisu nužno problemi, dodao je, oni postaju problemi samo ako ne postoje ljudi koji žele ići naprijed i rješavati ih, a BiH ima ljude koji probleme žele rješavati.



Novoimenovani komandant Huston na ovoj dužnosti savjetovat će domaće vlasti o vojnim aspektima reforme sektora sigurnosti i komandirati snagama Sjevernoatlantskog saveza (NATO) u BiH. On je u vojsku stupio 1987. godine. Huston je pilot-komandant s više od 4.000 sati leta na avionima.



Današnjoj svečanosti primopredaje dužnosti prisustvovali su brojni predstavnici bh. institucija, ambasadori akreditirani u BiH, kao i brojni predstavnici različitih međunarodnih organizacija te vojno-diplomatskog kora.

(FENA)