Zbog promjene predsjedavajućeg Vijeća sarajevskog Kantonalnog suda (KSS), postupak protiv Eseda Radeljaša, Damira Hadžića i ostalih po optužnici koja ih tereti za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i druga djela, krenuo je ispočetka.

Vijećem koje vodi postupak protiv Radeljaša i ostalih sada predsjedava Jasenko Ružić, zbog bolesti sutkinje Rozite Šimić.



Prije nego je tužilac Senad Osmić pročitao optužnicu, Vijeće je odbilo prijedlog Tužilaštva za izuzeće iz postupka branilaca Sadika Hote i Sabine Hota-Ćatović.



Tužilac je prethodno pojasnio da je krajem maja upućen poziv za saslušanje na okolnosti koje su im poznate iz predmeta prije nego su postavljeni za branioce i na koje se nisu odazvali, a iz komunikacija pribavljenih tokom istrage, dodao je, nesporno je da bi se moglo doći do novih saznanja.



- Poziv na saslušanje se odnosi na okolnosti i događaje kada nisu bili branioci. Branilac koji je pozvan ili saslušan kao svjedok, ne može postupati u predmetu - rekao je tužilac.



Braniteljica Hota-Ćatović je kazala da je cilj ovog zahtjeva odustajanje branilaca od postupka, te da Tužilaštvo zanemaruje njene zahtjeve za uvid u spis predmeta koji je upućivala proteklih šest mjeseci.



- Okolnosti na koje se namjeravamo saslušati uopšte se ne spominju u pozivu. Sve dok me branjenik Nedžad Kapetanović ne oslobodi čuvanja onoga što sam saznala u svojstvu njegovog branioca, ne mogu dati iskaz - ustvrdila je braniteljica.



Sadik Hota, koji brani Jasminu Horo, odgovorio je da se izuzeće traži ne bi li došlo pet-šest privilegovanih advokata, te da on i kolegica uopće nisu bili na tim pozicijama od početka istrage.



Potom je predsjedavajući Jasenko Ružić saopćio da je Vijeće odbilo prijedlog Tužilaštva, uz obrazloženje da za to ne postoje zakonski uslovi, da je istraga završena i da branioci nisu navedeni kao svjedoci.



Bivšeg načelnika Općine Novi Grad Damira Hadžića te Horo, Kapetanovića i Jusufa Čauševića optužnica tereti da su zloupotrebom službenog položaja poduzeli međusobno povezane radnje tako što su nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Radeljašu. Potom su, prema navodima Tužilaštva, nezakonito proveli postupak za utvrđivanje visine naknade za oduzimanje zemljišta koje je Radeljašu ranije dodijeljeno. Radeljašu je iz budžeta Općine nezakonito omogućena isplata više od milion maraka za zemljište, koje je 2006. godine platio Općini u iznosu od 51.340,00 konvertiblnih maraka (KM), navodi se u optužnici.



Nakon čitanja optužnice, tužilac je u uvodnom izlaganju istakao da se optužni akt bazira na materijalnim dokazima koji neposredno ukazuju na radnje krivičnih djela, saslušan je veći broj svjedoka, dok su u skladu s naredbama Općinskog suda vođene posebne istražne radnje.



- Nakon provođenja svih dokaza, smatramo da će Sud izvesti zaključak da je činjenični supstrat optužnice u cijelosti dokazan - dodao je tužilac.



Branilac Muhidin Kapo je u uvodnoj riječi ustvrdio da će Odbrana “zaista dokazati” da Radeljaš nije počinio nijedno krivično djelo, kao i da ono što mu se stavlja na teret jesu klasična pravna pitanja.



- Nikoga nije doveo u zabludu. Bio je samo stranka u postupku. Organ koji je dužan za donošenje konačne odluke dužan je i da provjeri sve činjenice. Zahtjev je prošao svu tu proceduru koja je bila sasvim regularna i Općina donosi odluku da mu se nadoknadi zemljište - rekao je Kapo.



Branilac Hota kratko je izjavio da je ubijeđen u neutemeljenost optužnice i da će biti izrečena oslobađajuća presuda.



Davor Martinović, koji brani Hadžića, naveo je da u optužnici stoji da njegov branjenik nije dao uputu općinskom pravobraniocu. Da je postupio, pojasnio je Martinović, onako kako kaže tužilac, onda bi počinio djelo.



- U optužnici stoji i da nije izvršio nadzor nad ustavnošću i zakonitošću postupka. Ali to nije bilo u nadležnosti funkcije koju je tada obnašao, već Federalnog ministarstva pravde - pojasnio je Martinović.



Nastavak suđenja je zakazan za 13. juli, kada je predviđeno saslušanje prvih svjedoka Tužilaštva, javlja BIRN- Justice Report.

(FENA)