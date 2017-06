Krajnji rok za obranu doktorskih disertacija, po starom sistemu, određen 21. april 2017. godine. Istovremeno, na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru nije omogućen prelazak na 3. ciklus studija.

Magistranti i doktoranti Univerziteta "Džemal Bijedić" i Sveučilišta u Mostaru uputili su zahtjev Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona za izmjenu člana 131. Zakona o visokom obrazovanju u tom kantonu, priopćili su u utorak predstavnici magistranata i doktoranata koji su studirali po starom sustavu, odnosno prije uvođenja Bolonje.



Ovim članom je kao krajnji rok za obranu doktorskih disertacija, po starom sistemu, određen 21. aprila.2017. godine. Istovremeno, na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru nije omogućen prelazak na 3. ciklus studija jer su fakulteti tek u izradi elaborata za pokretanje 3 ciklusa, čime su kako kažu, doktoranti diskriminirani i oštećeni.



Magistrantima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru također nije dozvoljena obrana, a u obrazloženju koje je dano (na zahtjev studenata), navedeno je da za to nema uporišta u Zakonu o visokom obrazovanju HNK-a, što, smatraju predstavnici magistranata i doktoranata, ne odgovara istini jer je upravo isti član (131.) omogućio obranu na način da se rok produži aktom visokoškolske ustanove.



Zbog toga je nejasno zašto je istim zakonom magistrantima omogućeno produženje roka na osnovu akata visokoškolskih ustanova, a doktorantima nije.



Podsjećaju, kako je u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom kantonu rok za obranu doktorata po starom sistemu (prije Bolonje) produžen do kraja 2018. a u Republici Srpskoj do kraja septembra 2020. godine.



Dakle, gdje god je postojala potreba, omogućeno je doktorantima da obrane svoje disertacije po ranije važećim propisima. Na ovaj način su doktoranti diskriminirani u odnosu na kolege u drugim dijelovima BiH, a magistranti čak u odnosu na druge kolege u HNK-u, navodi se u priopćenju.



Očekuju kako će njihov zahtjev za izmjenu člana 131. Zakona o visokom obrazovanju HNK-a biti razmatran na narednoj sjednici kantonalne Skupštine.



- Naš prijedlog je konkretan, da se omogući i magistrantima i doktorantima isti rok za odbranu radova, na način kako je to urađeno u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, zaključuje se u priopćenju predstavnika magistranata i doktoranata koji su studirali po starom sustavu, odnosno prije uvođenja Bolonje.



