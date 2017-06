Glavni grad BiH svrstan je među najbolje evropske destinacije za turiste koji za svoj novac žele dobiti maksimalan kvalitet usluga.

Prema podacima Agencije za istraživanja tržišta turizma i putovanja „Turstat“, Sarajevo se našlo na listi top 10 evropskih gradova preporučljivih za duže putovanje ili posjetu vikendom.



Porast prihoda



Osim Sarajeva, na listi su i Vilnjus, Sofija, Skoplje, Bukurešt, Krakov, Beograd, Budimpešta, Zagreb i Riga.



Očekuje se da će porast prihoda od turizma biti 7,4 posto ove godine te 5,6 posto godišnje u narednih deset godina.



- Očekuje se da će se zarada od turizma povećati do 1,3 milijarde KM ili na 3,4 posto ukupnog BDP-a do 2027. godine. Doprinos turizma u BiH iznosio je 2,6 milijardi KM lani, što predstavlja 9,2 posto BDP-a, a očekuje se porast od 6,6 posto u ovoj godini - navodi se u izvještaju.



Stručnjaci WTTC-a izračunali su da je u sektoru turizma u BiH zaposleno oko 22.000 ljudi te predviđaju da će taj broj biti povećan za 5,7 posto u ovoj godini.



Ekonomista i akademik Muris Čičić kazao je za „Avaz“ da turizam u BiH definitivno jeste budućnost privrede, jer postoje veliki potencijali.



Pozitivni rezultati



- Međutim, ovo što imamo sad kao pozitivne rezultate u biti je samo rezultat spontanog razvoja. Nažalost, nemamo strategiju koja bi uređivala ovu oblast na nivou države. Ali, i pored toga, turizam treba uređivati i na nižim nivoima – smatra Čičić.



Dodao je da je vidljivo posebno zanimanje turista za Sarajevo i Mostar, ali da u posljednje vrijeme do izražaja dolaze i drugi dijelovi BiH.



Strateška orijentacija



- Turizam jeste velika šansa za BiH, mada ne bi trebao biti naša strateška orijentacija. Nismo na nivou Španije, koja može osigurati da će primarno živjeti od turizma, ali ipak možemo ostvarivati dobru zaradu. Zato ovaj rezultat od 9,2 posto BDP-a nije ni toliko velik, mi u turizmu možemo zaraditi između 20 i 30 posto našeg BDP-a – smatra Čičić.



