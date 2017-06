Članovi konjičnog kluba "Hidalgo" jutros su iz sarajevskog parka At mejdan krenuli ka Pruscu kod Donjeg Vakufa, gdje će ovog vikenda biti održana centralna manifestacija 507. "Dani Ajvatovice", jednog od najvećih muslimanskih dovišta u Evropi.

Ispraćaju na At mejdanu prisustvovao je i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, koji je naglasio da ta općina već sedam godina organizuje polazak konjanika iz Sarajeva.



- Tradicija je nastavljena, a nije ni slučajno da konjanici kreću upravo iz At mejdana gdje su se nekada održavale utrke i gdje je Sarajevo i nastalo - naglasio je načelnik.



Predsjednik Konjičkog kluba "Hidalgo" Muhamed Potogija govorio je o značaju tradicije BiH ističući da će u to ime narednih pet dana jahati preko bosanskih planina.



- Oko 40 jahača će dati sve od sebe da se ova tradicija održi. Ove godine je veliki odziv žena, sjajnih jahačica što nas oduševljava - zaključio je.



Konjanici su jašući posebno ukrašene konje prodefilirali sarajevskom Baščaršijom pa kroz ulice Ferhadiju i maršala Tita, izazivajući pažnju građana i brojnih turista.



Ajvatovica je najveće dovište muslimana u Evropi i jedno od najstarijih u BiH. Duboko je ukorijenjena u identitet Bošnjaka. Smještena je u podnožju planine Šuljage i udaljena sedam kilometara od starog grada Prusca. Ajvatovica je specifičnost bosanskih muslimana, jer ima autohtoni karakter.



Ajvaz Dedo, derviš i islamski učenjak koji se u 15. vijeku nastanio na prostoru današnjeg Prusca, nakon dugotrajne suše u ovom mjestu, 40 dana i 40 noći učio je dovu moleći za vodu na stjenovitom predjelu iznad kasabe. Prema predanjima o Ajvaz Dedi, četrdesetu noć od dolaska na dovište, stijena se razdvojila, a iz nje je potekla voda, koju i danas posjetioci Ajvaz Dedine stijene imaju priliku okusiti.





