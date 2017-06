Ministar odbrane Austrije Hans Peter Doskozil upozorava na širenje uticaja Turske i Saudijske Arabije u državama zapadnog Balkana.

Hans Peter Doskozil / 24sata.info

Uticaj EU u državama Balkana opada, a istovremeno Turska i Saudijska Arabija šire svoje uticaj u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji, rekao je on u intervjuu njemačkom dnevniku Welt.



Doskozil je ocijenio da se radi o prikrivenoj islamizaciji.



- Zbog tog razvoja bilo bi, prema mom mišljenju, ne bi bilo opravdano da Turska, u okviru NATO misija poveća broj svojih trupa na Balkanu - podvukao je on.



Austrija je trenutno u okviru Programa partnerstvo za mir zastupljena sa oko 700 vojnika u mirovnim misijama NATO na Balkanu.



Pošto Ankara, zbog kritike iz Beča na račun politike predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, blokira dalje učešće Austrije u aktivnostima Programa partnerstvo za mir, to bi moglo voditi ka smanjenju austrijskih vojnika, a ujedno postoje naznake da će Turska pokušati da te "rupe" popuni, ukazuje Welt.



Doskozil je apelirao na Njemačku i druge države da povećaju svoje angažiranje u regionu, jer veći uticaj Turske nije u interesu Evropljana.



Turska pokušava darežljivim renoviranjem džamije u Banjoj Luci, Sarajevu, Prizrenu i Prištini, ili nastupom kao veliki investitor u Bosni i na jugu Srbije da širi svoj politički uticaj, navodi taj list.



(Avaz)