Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko putuju tokom dana, da prave češće pauze, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BiHAMK), prenosi Anadolu Agency (AA).

Apelirali su na sve učesnike u saobraćaju (uključujući i pješake, bicikliste i motocikliste) da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.



Zbog radova na redovnom održavanju tunela Salakovac (M-17 Jablanica-Mostar) danas do 17 sati saobraća se usporeno - jednom trakom.



Zbog deminerskih radova, na dionici magistralnog puta M-6 Stolac-Ljubinje (od 05:30 do 13:30 sati) dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Izdvajaju se magistralni putevi M-5 Donji Vakuf-Travnik, M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-17 Konjic-Tarčin, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres.



Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BIH čeka se od 45 minuta do sat vremena. Na GP Ivanica nema dužih zadržavanja na izlazu iz BIH, ali se na ulazu u Hrvatsku (prostor između dva prelaza) čeka također do sat vremena.



Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je također pojačan, ali zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

(AA)