General Novak Đukić, za kojeg BiH traži da služi dvadesetogodišnju kaznu zatvora u Srbiji zbog ratnog zločina na Tuzlanskoj kapiji, izjavio je da neće dobrovoljno otići u zatvor.

"Nema nijednog razloga da idem u zatvor. Sila može da napravi šta hoće i radila je sa mnom šta hoće. Dovoljno smo radili i pokazali da krivica za Tuzlansku kapiju ne pripada ni meni, ni mojoj porodici, niti našem srpskom narodu", naglasio je general Đukić.



On je naveo da su "njegova odbrana i međunarodni ekspertski tim dokazali da granata koja je pobila grupu mladih ljudi na Tuzlanskoj kapiji nije ispaljena sa srpskih položaja i da dokazi koje je Sud BiH izveo na osnovu nalaza vještaka tužilaštva Berka Zečevića, ne odgovaraju materijalnoj istini".



"To znači da djeca na Tuzlanskoj kapiji nisu nastradala od granate 130 milimetara, nego od nečega drugog. Tamo se desilo postavljanje i eksplozija više podmetnutih naprava, sinhronizovano aktiviranih", istakao je Đukić za TV "Pink".



On je naglasio da je njegov tim za odbranu sve nalaze, izvedene na osnovu rekonstrukcije Tuzlanske kapije na poligonu Nikinci u Srbiji, dostavila relevantnim činiocima Srbije i Republike Srpske.



"Mi smo završili prvu fazu. Sada bi morali, nakon svega što je Sud BiH uradio meni, žrtvama na Tuzlanskoj kapiji koje zaslužuju istinu i njihovoj rodbini, kao i Srbiji i Srpskoj, krenuti u drugu fazu, da se skine ljaga", kaže Đukić.



On je uputio pozdrav roditeljima i rodbini čija su djeca nastradala na Tuzlanskoj kapiji, navodeći da zna da je njima najteže, ali da nije lako ni njemu, niti njegovoj porodici, kao ni srpskom narodu, da nose taj teret koji je ničim zaslužen.



"Tražim oslobađanje od odgovornosti za koju nisam kriv i koju nosi naš narod, a nije počinilac. Iz redova Vojske Republike Srpske nije ispaljena granata na Tuzlanski kapiju", rekao je Đukić.



Viši sud u Beogradu odgodio je u junu prošle godine ročište na kojem je trebalo da bude razmatrano preuzimanje izvršenja dvadesetogodišnje kazne zatvora na koju je Sud BiH osudio Novaka Đukića, zbog zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapiji. Razlog odgađanja je nedostavljanje dokumentacije iz Suda BiH koju je zatražila Đukićeva odbrana. Sud BiH osudio je generala Novaka Đukić da je kao komandant Taktičke grupe "Ozren" Vojske Republike Srpske, 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle te da je zbog toga na Tuzlanskoj kapiji ubijena 71 osoba.



On je pušten iz zatvora u februaru 2014. godine, nakon što je Ustavni sud BiH, zbog pogrešne primjene zakona, ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora.



Sud BiH je u junu 2014. godine smanjio kaznu Đukiću na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio Sud BiH da je osuđeni na liječenju u Srbiji.



U oktobru 2014. godine za njim je raspisana potjernica jer se nije odazvao pozivu za izvršenje kazne, nakon čega je od Srbije zatraženo preuzimanje.

