Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) danas je predstavila novu inicijativu za pronalaženje skrivenih grobnica. Riječ je o aplikaciji koju je ICMP razvio, jer je posljednjih godina zabilježen pad pronalazaka nestalih osoba u BiH. Prema navodima Matthewa Hollidaya, rukovodioca ICMP-a za zapadni Balkan, aplikacija predstavlja nadu za porodice nestalih da će pronaći svoje najmilije, javlja Anadolu Agency (AA).

“Moramo istači važnu stvar, a to je da su institucije BiH zajedno sa porodicama nestalih osoba uradile ogromnu stvar, bez presedana. Do danas je u BiH identifikovano oko 23.000 od ukupno 30.000 nestalih osoba. Proces se u posljednjih par godina znatno usporio. Danas se u BiH traži između sedam i osam hiljada ljudi. Jedna od najvećih prepreka na koje nailazimo jeste nedostatak pouzdanih informacija o lokacijama grobnica. Kao jedno od mogućih rješenja, alat koji bi mogao pomoći, je aplikacija koja se zove 'Prijava lokacije'. BiH ima 2,9 miliona korisnika interneta i svi mogu prijaviti lokaciju preko naše aplikacije. ICMP, zbog porodica nestalih osoba, poziva sve građane BiH koji imaju bilo kakve informacije o masovnim grobnicama da ih prijave preko aplikacije i pomognu pronalasku nestalih“, kazao je Holliday i dodao:



“Mislim da sve nestale osobe nikada neće biti pronađene, ali većina od ovih osam hiljada može biti pronađena. Važno je da institucije budu istrajne u tom procesu do kraja.“



Adnan Rizvić, direktor ICMP-ovog Odjela za razvoj sistema baza podataka, predstavio je aplikaciju, koja je prema njegovim riječima jako jednostavnna za korištenje. U aplikaciju se može ući preko ICMP-ove web stranice ulaskom u centar za upite. Aplikacija je povezana sa Google mapom, tako da korisnik veoma jednostavno može pronaći određeno geografsko područje i označiti lokaciju potencijalne masovne grobnice. Zatim je potrebno odgovoriti na određena pitanja, ali je moguća anonimna prijava lokacije grobnice. Kako je Rizvić istakao, ICMP ima niz metoda pomoću kojih će provjeriti koliko je informacija validna, prije nego što je proslijedi relevantnim bh. institucijama.



Fikret Bačić, član Udruženja Izvor iz Prijedora, koji traga za 31 članom porodice, koji su strijeljani ispred porodične kuće, postao je i novi član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe u BiH.



“Poznato je da je devet ekshumiranih grobnica u Prijedoru, među kojima je Tomašica, koja je najveća masovna grobnica poslije Drugog svjetskog rata, i više stotina pojedinačnih i manjih. Kada izuzmemo ostatke kostiju, koje imamo u kosturnici Šejkovača i koji nisu kompletni, u Prijedoru se traga za još 768 tijela. U Prijedoru je ubijeno je 3.175 civila, 256 žena i djevojčica i 102 djece. Kada sve to saberemo i pogledamo podatke vidi se da je Prijedor skoro kao Srebrenica, ali je bio totalno blokiran vojno i medijski, pa se za te zločine nije znalo dok nije počeo povratak 1998. i 1999. godine“, kazao je Bačić.



Zahvalio se ICMP-u na tome što su razvili aplikaciju preko koje se anonimno može prijaviti lokacija grobnica u BiH.



“Zamolio bih sve građane BiH, bez obzira na nacionalnost, vjeroispovjest, da prijave pojedinačnu ili masovnu grobnicu, kako bi tijela dobila svoj identitet i našla mjesto na grobljima ili mezarima, tamo gdje im je mjesto i gdje pripadaju. Svaka prijava se može provjeriti i onda ćemo pristupiti ekshumaciji“, rekao je Bačić i dodao da poziva i institucije, odnosno javna preduzeća koja su se bavila prevozom tijela, da prijave svoje saznanja o masovnim grobnicama.



On je istakao i kada bi organi i institucije BiH bolje primjenjivali zakon, da bi bilo više otkrivenih grobnica i ekshumirano više tijela.



ICMP je procijenio da je u sukobima na prostorima bivše Jugoslavije ubijeno oko 140.000 ljudi, od čega u BiH oko 100.000. Po okončanju sukoba, prema ICMP-u, procijenjeno je da je više od 31.000 osoba nestalo, a do sada je identifikovano oko 70 posto njih.

