Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar svakodnevno se bavi liječenjem oko 200 heroinskih ovisnika s područja Mostara i Hercegovine, rekao je u četvrtak, uoči okruglog stola "Zlouporaba droga - uvijek novi izazovi", ravnatelj tog centra Siniša Skočibušić.

Foto: FENA

Upozorio je i na pojavu novih droga i sve veći broj mladih osoba koji se susreću s psihoaktivnim tvarima, ocijenivši kako se heroin nekada najviše koristio, no da se danas puno više koriste nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju izazov - kako se odnositi prema njima i kako ih liječiti.



- Postoji preko stotinu psihoaktivnih supstanci koje su dospjele na listu ilegalnih supstanci. Nažalost, kemijski laboratoriji omogućavaju ljudima da proizvode droge koje se mogu kupiti legalno preko internata što također predstavlja veliki problem - istaknuo je doktor Skočibušić.



- U Centru liječimo punoljetne pacijente dok maloljetnike pokušavamo ne uključivati u opijatske supstitucijske terapije, nego ih liječiti drugim metodama - kazao je on.



Ocijenio je kako veliki problem predstavlja i to što su maloljetnici uključeni u raspačavanje droga.



Po njegovim riječima, potrebno je više voditi računa o edukaciji u osnovnim i srednjim školama te na taj način upozoriti mlade generacije o opasnostima zlouporabe droga.



Na okruglom stolu predstavljen je i projekt "Rano prepoznavanje ovisnosti u djece" kojim se, kako kaže Skočibušić, želi pokazati roditeljima kako prepoznati prve znakove ovisnosti kod djece, jer je važno na vrijeme prepoznati problem i naći rješenje.



- U Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje trudimo se bolest ovisnosti staviti pod kontrolu i izliječiti ukoliko se može - kazala je doktorica Marina Berberović, istaknuvši protom kako se, uz primjenu terapije, oko 40 posto pacijenta drži pod kontrolom.



U svom obraćanju nazočnima, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kazao je kako Grad podržava rad Centara te također upozorio na problem zlouporabe droga i ovisnosti.



Tijekom okruglog stola koji je održan u povodu Međunarodnog dana protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari, upozoreno je kako je problematika zloporabe droga i ovisnosti široko prisutna i u bh. društvu te da ima brojne zdravstvene i društvene posljedice.



Pojava novih droga i sve mlađa dob osoba koje se susreću s psihoaktivnim tvarima činjenice su koje zahtijevaju multidisciplinarni pristup u rješavanju problema. Djelovanje obitelji je nezaobilazno, ali potreban je i zajednički napor u odgoju s obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, policijom, centrima za socijalni rad, nevladinim organizacijama i savjesnim pojedincima na društveno odgovornim dužnostima, zaključeno je, uz ostalo, na okruglom stolu.



