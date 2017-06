Odbrana Franka Simatovića Frenkija sugerisala je da Slobodan Milošević nije mogao biti čelnik srpskog zločinačkog udruženja u BiH i Hrvatskoj jer je prihvatao međunarodne mirovne planove.

Arhiv / 24sata.info

Svjedok optužbe John Wilson rekao je da je Milošević “obezbijedio” da Srbi u Kninskoj krajini prihvate “Vanceov mirovni plan”. Wilson, bivši vojni zvaničnik Ujedinjenih nacija, potvrdio je i da je, s proljeća 1993. godine, Milošević zagovarao “Vance-Owenov mirovni plan”, koji je vođstvo Republike Srpske odbilo.



Kao tačnu, prihvatio je i sugestiju Simatovićevog branioca Vladimira Petrovića da nijedan od tih planova nije predviđao promjenu granica Hrvatske i BiH.



Na sugestiju Simatovićevog branioca, Wilson je potvrdio da je Milošević podržao “Vanceov plan”, iako je znao da on isključuje promjenu granica Hrvatske i predviđa “političko rješenje za Srbe”.



Svjedok se složio s braniocem i da je Milošević pokušao primorati vlasti Republike Srpske da, u proljeće 1993. godine, prihvate “Vance-Owenov mirovni plan”, iako je to značilo da Srbi vrate trećinu osvojene teritorije.



- Taj plan praktično je predviđao nestanak Republike Srpske - sugerisao je Simatovićev advokat i dodao da su vlasti u Beogradu ukinule svu pomoć, osim humanitarne, nakon što su bosanski Srbi odbili prihvatiti sporazum.



Po optužnici protiv Jovice Stanišića, tadašnjeg šefa Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije i njegovog pomoćnika Franka Simatovića Frenkija, Milošević je bio na čelu udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bilo nasilno i trajno uklanjanje Hrvata i Bošnjaka s velikih dijelova teritorija Hrvatske i BiH, radi ostvarivanja srpske dominacije. Taj Miloševićev poduhvat, po optužnici, provodili su Stanišić i Simatović preko SDB-a Srbije.



Stanišića i Simatovića optužnica tereti za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i BiH.



Prvostepeno vijeće Haškog tribunala, poslije prvog suđenja, oslobodilo je Stanišića i Simatovića krivice po svih pet tačaka optužnice. Međutim, Apelaciono vijeće usvojilo je žalbu koju je na tu presudu uložilo Tužilaštvo, poništilo je oslobađajuću presudu i naložilo da proces bude ponovljen.



Simatovićeva odbrana osporavala je Wilsonovu izjavu o etničkom čišćenju u BiH, s proljeća 1992. godine, tvrdnjom da su izvor za nju bili pristrasni mediji.



Wilson je odgovorio da izveštaje iz lokalnih i međunarodnih medija nije uzimao zdravo za gotovo, već ih je ukrštao s informacijama od osoblja Evropske unije, Ujedinjenih nacija i drugih organizacija.



Advokat Petrović pozvao se na Wilsonovu izjavu da je etničko čišćenje pomjerilo oko pola miliona ljudi i da je to saznao iz medija kao “primarnog izvora”.



- Može li se ozbiljno zaključivati na osnovu izvještaja medija koji su bili ekstremno ostrašćeni i subjektivni? - pitao je Simatovićev zastupnik.



- Ne, ali mi smo uobičajeno iz više izvora verifikovali činjenice prije nego što smo ih koristili. Nismo bili potpuno zavisni od medija - odgovorio je Wilson.



Odbrana će u utorak, 4. jula, okončati unakrsno ispitivanje svjedoka Wilsona, javlja BIRN-Justice Report.



(FENA)