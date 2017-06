Naziv rijeke Une potiče od latinske riječi "uno", što znači jedna, jedina i taj naziv svakako opravdava ljepotica koja protiče sjeverozapadnim dijelom Bosne i Hercegovine i koja manjim dijelom čini zapadnu granicu BiH i Hrvatske.

Foto: Anadolija

Čista i netaknuta priroda na dužini od preko 200 kilometara godinama privlači veliki broj domaćih i stranih turista koji dolaze u ovaj dio BiH kako da samo gledaju i uživaju u beskrajno zelenoj boji tako i da isprobaju neke od aktivnosti koje ona pruža. Jedna od njih je svakako, kako mnogi kaži i najatraktivnija, rafting na Uni. Stotine, a možda i hiljade zaljubljenika u prirode ljepote ali i avanturističke sportove svake godine dolazi u Krajinu kako bi učestvovalo u raftingu ili tradicionalnoj regati na Uni.



Rafting na Uni je prava turistička atrakcija, nezaboravna avantura za sve koji vole netaknuti dio prirode. Riječ je o spuštanju po manje ili više divljim rijekama u posebnom čamcu koji se naziva raft. Rafting vodiči su iskusni kajakaši-skiperi, vrsni poznavaoci divljih voda, a naročito rijeke Une i njenih kanjona.



Jedan od raftinga organizovan je i ovih dana za medije sa područja BiH na kojem je učestvovala i ekipa Anadolu Agency (AA). Naime, Radio-televizija Unsko-sanskog kantona organizovala je turističku posjetu i rafting za novinarske ekipe s ciljem promocije ovog kantona kantona, Nacionalnog parka, rijeke Une i prirodnih ljepota ovog kraja BiH. Učestvovalo je nekoliko čamaca sa oko šest osoba u svakom od njih.



Kretalo se na relaciji Štrbački buk – Lohovo. Oblačenje odijela i sve potrebne opreme, ali i sjedanje u čamac sa ekipom i skiperom u podnožju velikom slapa na Štrbačkom buku stvorilo je malu nervozu jer većina nas je prvi put na raftingu i ne znamo šta nam ta dionica donosi. Međutim, ta "pozitivna nervoza" je trajala jako kratko, ustvari nestala je već nakon pet minuta veslanja kroz prelijepi ambijent koji nam je pružila Una.



Samo tišina i šum rijeke oko nas. Višesatni rafting završio je u Lohovu gdje su svi učesnici bili saglasni da će opet, u najkraćem roku, ponoviti ovu nezaboravnu avanturu.



Muhamed Hodžić se raftingom bavi oko 15 godina.



"Imamo različite turiste, iz Evrope, ali i arapskih zemalja. Najviše iz Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije mada to ide i dalje. Najpopularnija ruta je Štrbački buk, koja je atraktivna za sve turiste. Rafting je jako bitan, posebno za Grad Bihać gdje sa njim ujedno predstavljamo i našu ljepoticu Unu. Ljudi vide njene ljepote i čistoću", ispričao je Hodžić za AA.



Rafting je, istakao je, jedna od glavnih i najatraktivnijih turističkih atrakcija u ovom dijelu kantona.



"Tokom raftinga se može vidjeti rijeka Una, koja je čista, vidi se ljepota Bihaća, dosta je netaknute prirode. Opasno nije ukoliko se držite naših uputa i uputa naših skipera koji su licencirani i koji jako dobro poznaju rijeku i dionicu. Una je jako zeznuta ukoliko se ide na svoju ruku", naglasio je Hodžić.



Svi oni koji planiraju probati ljepotu raftinga potrebno je da se prije toga informišu o rijeci, koju opremu ponijeti, kako se ponašati i na šta se mora biti spremno tokom putovanja kroz netaknutu prirodu.



Hodžić je naglasio da je tokom raftinga znalo doći i do nekih nezgoda ali je njih jako malo.



"Mi startamo u maju i do desetog mjeseca imamo dosta raftinga. Bude ih mnogo. Riječ je o nekoliko stotina turista koji probaju rafting. Mi imamo sedam skipera koji su licenciran, koji su dugo u tom poslu i znaju svaki dio rijeke Une", pojasnio je Hodžić.



- U raftingu neki uživaju i u zimskim danima -



Ima i onih koji u čarima raftinga žele da uživaju i u zimskim danima ali takvi su rijetki. Ono što je bitno, poručio je Hodžić, jeste da oni koji jednom probaju rafting na Uni ponovo se vraćaju svake godine.



Merima Zulić, koordinatorica za projekte i saradnju RTV Unsko-sanskog kantona podsjetila je u razgovoru za AA da je priča u vezi ove medijske posjete Unsko-sanskom kantonu počela početkom ove godine.



"Ustvari, već dugo imamo ideju da organizujemo neko druženje novinara, svih ljudi sa kojima sarađujemo tokom svih ovih godina. Cilj nam je bio, prvenstveno da se družimo, ali i naravno turistička promocija jer puno je toga što mediji mogu učiniti i što čine svaki dan", istakla je Zulić.



- Rafting na Uni je jako bitan segment turističke atrakcije u ovom dijelu BiH -



"Rafting je veoma bitan. Postoji već nekoliko desetina godina. Puno je ovdje djece koja su od malih nogu trenirala kajak na vodi. Svi su oni danas izrasli u skipere, certificirani su, obučeni da voze domaće i strane goste i sve više i više ljudi se bavi raftingom", izjavila je Zulić.



U organizaciji medijske posjete Unsko-sanskom kantonu odazvale su se mnoge institucije, ali i ugostitelji. Zulić je naglasila da svaka općina u Unsko-sanskom kantonu obiluje prirodnim ljepotama.



"Kako možemo vidjeti veliki su potencijali i za ugostiteljstvo i za sportove na vodi, ali i za sve ono što veže uz neke avanturističke sadržaje kojih također imamo puno", dodala je Zulić.





(AA)