Hrvatska je u prošloj godini ostala bez 36.456 stanovnika pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Tako je, prošle godine u Hrvatskoj bio je negativan prirodni priraštaj te se rodilo manje za 14.005 stanovnika nego je umrlo.



Broj umrlih u Hrvatskoj prošle godine bio je 51.542 naspram 37.537 osoba koliko ih je rođeno.



Hrvatsku je prošle godine napustilo 36.436 osoba koliko ih se odselilo u inostranstvo, a 13.985 je tokom prošle godine doselilo u Hrvatsku.



Tako je i u toj oblasti, iseljavanja, Hrvatska u minusu i to za 22.451 stanovnika.



Ništa bolje stanje nije ni kada su u pitanju Bosna i Hercegovina i Srbija.



Posljednji objavljeni podaci za BiH iz 2015. godine pokazuju da je i u Bosni i Hercegovini evidentiran negativan prirodni priraštaj i to za 8.380 stanovnika.



Tokom 2015. godine broj umrlih iznosio je 38.150 stanovnika, naspram 29.770 koliko ih se rodilo te godine.



Srbija, gdje je također 2015. godina posljednji objavljeni podatak iz tog segmenta, daleko više je u minusu. Prirodni priraštaj Srbije u minusu je bio čak za 38.021 stanovnika s obzirom na to da ih je više umrlo nego što se rodilo.



Statistički pokazatelji ukazuju na to da je broj umrlih u Srbiji te godine bio 103.678 naspram 65.657 koliko ih se rodilo.



Ni, Bosna i Hercegovina i Srbija nisu pošteđene odlazaka stanovništva koji se mjere desetinama hiljada.



(AA)