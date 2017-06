Ratni i prvi poslijeratni gradonačelnik Mostara, Safet Oručević u intervjuu za Oslobođenje povodom obilježavanja 30. juna dana deblokade Mostara i proboja obruča HVO-a i HV govori o pobjedama iz 1993. i 1996. godine, te ističe da je danas jedinstvo Mostaraca sve veće.

Danas se navršavaju pune 24 godine od historijske pobjede Armije RBiH i deblokade Mostara. Koliko je ta operacija bila važna za opstanak Bošnjaka u Hercegovini?



- To je bila najvažnija operacija za opstanak Mostara. Deblokada i spajanje sa slobodnom teritorijom bila je odvažna i odlučujuća borba za opstanak cijele Hercegovine, kao i za pristanak druge strane na potpisivanje Vašingtonskog sporazuma i okončanje sukoba. Armija je umirila front prema srpskim snagama u rejonu Mostara i osigurala logistiku koja je bila presudna za uspjeh operacije.



Istog dana, samo tri godine poslije, izvojevana je još jedna pobjeda, ali ne oružjem. Koliko je ta pobjeda važna za Mostar? Kako bi grad danas izgledao da 30. juna 1996. na izborima niste izvojevali pobjedu?



- Da, na isti datum smo ostvarili pobjedu bez koje bi Mostar danas bio hrvatski stolni grad. Tom pobjedom svih Mostaraca, onih koji su ostali u gradu, kao i ogromnog broja protjeranih širom svijeta, pobijedili smo nadmoćni HDZ i cijelom svijetu pokazali da su u gradu ostali i opstali i Bošnjaci i Srbi. Upravo je tako opstao Mostar kao najveći multietnički grad koji definitivno ima budućnost. Pravo na zajedničku budućnost izboreno je upravo u tim najtežim vremenima. Od tada su se uvodile rotacije gradonačelnika, zaštitili smo se kroz Ustav na nivou Kantona i nismo imali strahove, jer smo svaki put pobijedili na izborima zahvaljujući činjenici da smo bili udruženi i jedinstveni. I danas je moguće vratiti izgubljeno, ali samo uz jedinstvo svih snaga koje žele zajednički Mostar. HDZ u tom slučaju ne bi imao šanse za izbornu pobjedu, a kamoli za bilo kakvo svojatanje Mostara.



Centar za mir i ove godine u Mostar dovodi velika imena i osvjedočene prijatelje grada koji su uz nas bili i u najtežim danima. Koliko su njihov dolazak u grad i nagrade mira koje im se dodjeljuju važni za dalji život i pomirenje u Mostaru?



- Počeli smo s dodjelama nagrada brojnim prijateljima koji su pomagali gradu. Politički, ekonomski i na druge načine vraćali smo Mostaru onaj stari duh i sjaj. Ima tu još posla, ali je važno da smo uspjeli vratiti mostarski duh bez kojeg nema ni grada. Moja administracija počela je raditi u komadu sprženog grada, kojem smo simbolično vraćali sve što smo prethodno izgubili. Počinjali smo iz početka. Istočni dio grada bio je dio koji iz inata nije mijenjao nazive ulica, oživili smo Univerzitet “Džemal Bijedić”, Fudbalski klub Velež, ostale sportske kolektive, izviđače, Mostarske kiše, horove i na taj način sačuvali neuništvi duh ovog grada.



Centar za mir nedavno je obilježio 95. Veležov rođendan obasjavši Stari most crvenom bojom i klupskim grbom. Dan kasnije dio hrvatskih medija povukao je paralelu i upitao zbog čega na Starom mostu nije obilježen nedavni uspjeh HŠK Zrinjski…



- Kao gradonačelnik napravio sam veliki broj pomirljivih poteza, između ostalih i prvu utakmicu Veleža i Zrinjskog u Sarajevu još prije 17 godina. Na Ilidži su noć uoči utakmice klupske uprave, igrači i treneri zajedno večerali, pjevali i družili se. Dovodio sam na Stari most i Franju Tuđmana, spajao sam komandante HVIDRA i JOB-a, i još mnogo toga. Ovog puta na redu su predlagači koji trebaju pokrenuti hrvatsku javnost u BiH, kako bi se Velež pozvao da igra na stadionu Pod Bijelim brijegom s kojeg je protjeran, odnosno kako bismo zajedno položili cvijeće na Partizansko groblje i spomenike poginulih u gradu i eto nam zauvijek mirnog Mostara. Dugo već čekamo na jednu takvu mirovnu inicijativu i govor razuma na političkoj i sportskoj sceni kod Hrvata. A što se tiče toga čiji je Stari most, reći ću da je on most svih Mostaraca bez obzira na nacionalnost, onih koji su plakali kad su ga rušili i onih koji su kasnije pjevali da će “Stari izroniti za one što ga vole”. Stari most nije onih koji su pjevali i pjevaju “Tiho, tiho teče Neretva, nema više, dušo, mostova”, hvaleći se tako njegovim rušenjem.



Mostar je u opasnosti da i 2018. godine ostane bez lokalnih izbora. Vjerujete li da će do toga doći ili ste pak optimistični i uvjerenja da će Mostar “konačno prodisati”?



- Naravno da vjerujem! Osjećam i da se mijenja politika u Hercegovini i prema njoj. Primjećujem sve više jedinstva, a na takvo jedinstvo tjeraju radikalni zahtjevi koji politiku vraćaju u devedesete. Za takvo nešto mora postojati jedinstven odgovor. Vjerujem da će doći do izbora i da ćemo s novim Gradskim vijećem i gradonačelnikom koji će biti razuman i sposoban od Mostara napraviti jedan od najljepših gradova za dobro svih građana. Jako malo je potrebno da se sve okrene u dobrom pravcu.



Nedavno ste izjavili da se nećete vraćati u politiku. Postoji li ikakva mogućnost ili povod zbog kojeg biste se predomislili?



- Politika je i ovo što govorim, radim i pomažem svojim kontaktima s brojnim utjecajnim ljudima i političarima. Više od deset godina rata i poraća dao sam svom gradu i evo još 16 skupljajući arhivu koju ću ostaviti kao baštinu svom gradu. Mostaru su potrebni nova energija i novi ljudi kojima ćemo svi pomagati.





(Oslobođenje)