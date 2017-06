Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na današnjoj sjednici usvojila je Odluku o proglašenju manifestacija koje doprinose afirmiranju i održivom razvitku turizma u HNK u 2017. godini, a za njihovo sufinanciranje u kantonalnom budžetu izdvojeno je 70.000 maraka.

Usvojena je i Odluku o izdvajanju 340.000 maraka za potporu projektima više institucija na području HNK, priopćeno je iz Vlade HNK-a.



Nastavljajući aktivnosti u vezi s potporom radu Aerodroma u Mostaru, Vlada je usvojila Odluku kojom je odobrila prijenos 150.000 maraka za subvencioniranje letova i osiguravanje prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i roba.



Također, na tragu ranijih odluka, Vlada je ponovno usvojila Odluku o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Budžeta HNK-a kao i izvanbudžetskih fondova do 1. septembra 2017. godine.



Usvojena je i odluka da će u ljetnom razdoblju od 1.jula do 31. augusta u tijelima kantonalne uprave radno vrijeme biti od 7 do 15 sati.



