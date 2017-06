Put Ajvatovice krenuli su i vjernici sa istoka Bosne i Hercegovine. Nakon džuma-namaza i zajedničkog ručka, te sedlanja konja i učenja dove za sretan put, šestero džematlija na čelu sa predsjednikom Medžlisa Islamske zajednice Foča Salemom ef. Ćemom krenulo je na pet dana dug put.

Foto: AA

Nakon polaska ispred Aladža džamije, oni će preko Sarajeva i Visokog, Prokoškog jezera, planine Vranice, Bugojna i Vakufa stići do Prusca i Ajvatovice i priključiti se hiljadama vjernika.



Ismet Mekić iz sela Metvina najprije je, prije dva dana, ispratio prijatelje iz Sarajeva, a potom se vratio u svoj grad odakle je sa svojom Dorom krenuo ka dovištu kod Prusca.



"Prvo, volim konje, plemenite životinje. Čuo sam za Ajvatovicu i jedne prilike se uputio. Na tom putovanju sam doživio što nisam nikada ranije i to se ne može doživjeti dok se ne prođe. Neopisiv je osjećaj na putu na kojem te narod dočekuje, počasti sokom i sendvičem, majicom ili peškirom, a konačimo gdje se zatrefimo. To je nešto što čovjek nosi u srcu i ostaje zauvijek“, rekao nam je Mekić pred polazak iz Foče.



Tradiciju koja traje već nekoliko godina započeo je predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Foča, Salem ef. Ćemo. Na putovanje s kraja na kraj Bosne Ćemo ide sa svojom kćerkom Merisom, jedinom djevojkom među konjanicima.



"Moja želja, prve godine kad sam razmišljao, bila je da ova dva grada i dovište koje i mi imamo, Dobre vode, nekako duhovno povežemo. Putovanje kroz ovu našu prelijepu državu BiH, natopljenu šehidskom krvlju, je jedno posebno stanje, predstavlja jedno posebno ushićenje. Kao i taj doček ljudi i svakom mjestu, jer čim te vide znaju kuda ideš, a posebno ta masa ljudi na Ajvatovici, na tom mubareć mjestu. Naravno, znamo da čovjek putnik ima poseban status, povlašten je i neke stvari su mu podarene, pa se dova putnika ne odbija. U dovi pred polazak najmanje sam za sebe tražio. Ja sam se vratio na svoj toprak, opstao je i ojačao Medžlis Islamske zajednice, sve ide kako treba, pa najviše molim Allaha da pomogne ovu državu i njene građane, da pomogne i ovu Foču, ovo je moj grad i da sve nas uputi na pravi put“ , naglasio je Ćemo.



Među onima koji su ispratili konjanike bio je i predsjednik Skupštine opštine Foča, Izet Spahić, koji Medžlisu Islamske zajednice upućuje čestitke jer po prvi put dugo i naporno putovanje organizuje samostalno.



"Ovo je prelijepa tradicija, jer svi znamo šta je Ajvatovica za Bošnjake, znamo da postoji običaj i tradicija da se na Ajvatovicu ide sa konjima i zato Salemu ef., konjanicima, džematlijama i svima koji daju bilo kakvo učešće u ovoj aktivnosti ja čestitam. Ogromna je stvar da je ova tradicija uspostavljena i iz Foče, što je bilo nezamislivo prije nekoliko godina, rekao je Spahić.



Iako je bilo dogovoreno da konjanici u bošnjačkim narodnim nošnjama, po prvi put, prođu i kroz centar Foče, na preporuku policije to je odloženo za neko naredno putovanje.





(AA)