Hrabri Hercegovci, saborci, ostanite ovdje i znajte čuvati kao što ste sačuvali devedesetih, znajte i sada sačuvati Mostar, Bijelo polje i Hercegovinu. Tako čuvate i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, poručio general Atif Dudaković u Potocima kod Mostara.

Foto: 24sata.info

Piše: Nermin Bise



Akcija deblokade i oslobođenja Mostara značila je i opstanak Republike Bosne i Hercegovine, i bila je koordinirana forsiranjem Sjevernog logora i proboja u Bjelopoljskoj kotlini. Upravo zahvaljujući odlučnosti boraca u Bjelopoljskoj kotlini, od Sutine do Ravni, sačuvan je koridor i veza s Jablanicom i našim glavnim gradom. Upravo iz tog razloga večeras je u Potocima okončana manifestacija Putevima pobjede, koju je svojim prisustvom uveličao general Atif Dudaković, legendarni komandant 5.Korpusa Armije RBiH ili popularno nazvane Sile nebeske.



- Ovdje nije deblokirana država, i nije deblokiran grad Mostar. Ovdje su deblokirani Bošnjaci. Zato, hrabri Hercegovci, saborci, ostanite ovdje i znajte čuvati kao što ste sačuvali devedesetih, znajte i sada sačuvati Mostar, Bijelo polje i Hercegovinu. Tako čuvate i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Dudaković koji je u više navrata prekidan gromoglasnim aplauzima više od 500 ljudi koji su došli na stadion sportskih igara u Potocima.



Komandant 47.brdsje brigade, a kasnije 449.Istočno-hercegovačke brigade Šerif Špago podsjetio je na sjajnu izvedenu i briljantno odrađenu vojnu operaciju koja je sačuvala jug naše domovine.



- Bila je to munjevita akcija, do tada nepoznata u vojnoj doktrini koju nisu mogli objasniti ni vrhunsku vojni stratezi i analitičari. U toj akciji ostali smo bez najboljih saboraca među nama, poginuo je komadant 41.Slavne brigade iz Mostara Mithad Hujdur Hujka, a kasnije i komandant Miralem Jugo. Ipak, uspjeli smo, mimo svih rezona i taktike vojne vještine i doktrine sačuvati ovaj teritorij, rekao je Špago.



Prisutnima se obratio i predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić koji je istaknuo značaj i ulogu pripadanika bataljona Armije RBiH iz Drežnice koji su se na Ravnima sastali s Bjelopoljcima.

Prije same manifestacije djeca su u zrak pustili 160 bijelih balona koji simboliziraju isto toliko poginulih heroja i boraca bjelopoljske vale.



Priređen je i bogat kulturno-zabavni program, a na kraju je najavljena i promocija knjige Stolac, prešućeni zločin koja će sutra biti održana u Domu kulture u Potocima s početkom u 19.30 sati.





(24sata.info)