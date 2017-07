Zelene otoke, Male ade u Bosanskoj Krupi na rijeci Uni, čini osam riječnih ostrva povezanih drvenim mostovima na kojima su izgrađeni razni sadržaji poput dječijeg igrališta, teretane na otvorenom i odbojkaškog igrališta, te služe građanima u ovom dijelu Krajine i posjetiteljima kao prostor za relaksaciju, šetnju i odmaranje, piše Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Jedna su od najljepših i najposjećenijih destinacija u Bosanskoj Krupi. Nalaze se u središtu grada i čine jedan od glavnih turističkih potencijala malog mjesta u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine smještenog u dolinama rijeka Una i Krušnica. Pored Malih ada koje su uvezane drvenim mostićima postoji i Velika ada za koju postoji plan da se uveže sa Malim u narednom periodu.



Smještene pored stambenih objekata i gradske gužve, Male ade djeluju kao oaza mira u kojoj uživa veliki broj građana Bosanske Krupe.



Šetnja kroz gradsku jezgru, a nakon toga prelazak preko drvenog mosta, predstavlja ulazak u drugi svijet. Ugostiteljski objekti, ali i sadržaji za rekreaciju i djecu, privukli su veliki broj građana koji nakon napornog radnog dana traže odmor u prirodi.



U zelenilu Malih ada ste daleko od svakodnevnice. Čuje se samo šum prelijepe Une. Dok smo šetali ovom oazom mira sreli smo mnogo građana svih starosnih dobi koji su sjedili na klupama na Malim adama, šetali i pratili djecu koja se igraju.



Ade predstavljaju izduženja u pravcu oticanja rijeke, a utiču na morfologiju riječnih korita i izazivaju skretanje i račvanje riječnih tokova. Da su ade veliki potencijal i jedna od glavnih turističkih atrakcija ovog grada potvrdio je i načelnik Armin Halitović, koji nas je dočekao na Malim adama.



Mnogo je još posla pred njima kako bi ade dobile zasluženi izgled. Podsjetio je da su Zeleni otoci jedan od uspješnih projekata, koji je rezultat uspješnog partnerstva između općine Bosanska Krupa, Centra za promociju lokalnog razvoja (PLOD Centar), Grada Bihaća i Zadarske županije, kojeg je finansirala Evropska unija u sklopu IPA programa za prekograničnu saradnju Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013.



Dodao je i kako je povezivanje nekoliko turističkih destinacija, poput pomenutog projekta, zapravo budućnost ovog kraja.



"Male ade, planina Grmeč, rijeka Una i Krušnica su sigurno dobar temelj da bismo mi mogli da razgovaramo o nekom značajnijem razvoju turizma u Bosanskoj Krupi. Ne treba zaboraviti da je ova općina iz proteklog rata izašla kao jedna od najrazrušenijih i uložili smo puno snage i sredstava da vratimo ono početno stanje", ispričao je Halitović.



Prema njegovim riječima, one predstavljaju veliko bogatstvo ovog kraja.



"Male ade su bosanskokrupsko bogatstvo koje imamo dugi niz godina. Možemo reći da smo u posljednje četiri godine počeli od Malih ada da pravimo turistički brend", naglasio je općinski načelnik.



Prvi korak je bio izgradnja drvenih mostova koji bi spojili osam ada. Na ovaj način je napravljen osnov, a sada predstoji uređenje jedne po jedne ade.



"Pred nama je sljedeći korak, a to ćemo raditi zajedno sa jednom našom prijateljskom općinom iz grada Beča iz Austrije. Dakle, radit ćemo na uvezivanju Malih ada sa Velikim adama. Na Velikim adama se nalazi sportsko-rekreativni centar. Idemo ka tome da Velike ade budu sportsko-rekreativni centar, a Male turistički", ispričao je Halitović za AA.



Pored Malih ada i Starogradska tvrđava je jako bitna turistička atrakcija Bosanske Krupe. Za Starogradsku tvrđavu u Krupi, čiji se ostaci nalaze na brežuljku zvanom Grad, zna se da je postojala u 13. vijeku, ali se ne zna ko je bio njen graditelj. Po legendi, ovu tvrđavu sazidala je djevojka Krupana.



Starogradska tvrđava, nekada zvana Pset, tokom burnih krajiških ratova stalno je mijenjala svoje vladare.



"Datira još iz srednjeg vijeka i to područje odnosno dio Bosanske Krupe je resurs koji tek treba da pretvaramo u kapacitete. Mi smo u posljednje dvije-tri godine imali ulaganja, međutim, ono što sada planiramo jeste da u narednom periodu na Starom Gradu napravimo turistički sadržaj", pojasnio je Halitović kazavši da gosti koji dolaze u posjetu ovom gradu uglavnom tvrđavu koriste za fotografisanje s obzirom da se sa nje vidi panorama grada sa rijekom Unom.



(AA)