Nepune tri sedmice po puštanju u promet BH Voza s talgo garniturama na liniji Sarajevo - Čapljina, jutros je prema jugu krenula dupla kompozicija vagona, saopćilo je preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine.

- Redovna kompozicija od devet vagona bila je u cjelosti rasprodana jučer tako da smo bili primorani povećati kapacitete s još jednom garniturom. Razlog za to su podignuta razina kvaliteta usluge, atraktivne cijene i povećan interes u okviru turističke sezone. Povezali smo Sarajevo s Jadranom, a uvođenjem dodatnih putničkih linija Sarajevo - Zenica, koje su usklađene s postojećim prema jugu, omogućit ćemo i putnicima iz ovog grada da ugodno, kvalitetno i jeftino putuju prema Mostaru i dalje prema moru - izjavio je generalni direktor preduzeća Enes Džafić.



U preduzeću očekuju još veći interes građana, ali i stranih turista, tim više što će uskoro biti otvoren saobraćaj prema Banja Luci i drugim gradovima na sjeveru BiH, ali i zbog planiranog niza pogodnosti za putnike BH Voza, najavio je Džafić.



U zadnjih 15 dana, na ovoj relaciji prevezeno je 5.260 putnika, čime je ostvaren dnevni prosjek od 350 putnika.



U skladu s važećom tarifnom politikom, Željeznice FBiH odobravaju komercijalne povlastice na redovne vozne cijene za određene kategorije putnika uz odgovarajući dokument, i to za povratna putovanja povlasticu od 20 posto, za putovanja studenata, novinara, penzionera i osoba starijih od 60 godina 30 posto, a za putovanja djece od četiri do 12 godina 50 posto. Djeca do četiri godine starosti prevoze se besplatno.



Željeznice FBiH odobravaju i povlasticu za kolektivna putovanja, i to za grupe od šest do 30 putnika 30 posto, a za grupe s više od 30 odraslih putnika 50 posto.



Putnički voz Zenica - Sarajevo polazi u 4.54 sati, s dolaskom u Sarajevo u 6.39 sati. Putnici iz ovog voza moći će ostvariti vezu s vozom koji saobraća na relaciji Sarajevo - Čapljina, s polaskom iz Sarajeva u 7.01 sati i dolaskom u Čapljinu u 9.35 sati.



Putničkim vozom na relaciji Čapljina - Sarajevo, s polaskom iz Čapljine u 19.25 sati i dolaskom u Sarajevo u 21.59 sati, putnici će moći ostvariti i vezu s vozom Sarajevo - Zenica, i to s polaskom iz Sarajeva u 22.24 sati i dolaskom u Zenicu u 00.09 sati od 05. jula ove godine.



BH Voz na relaciji Sarajevo – Čapljina ostvaruje vezu s autobuskom linijom Autoherca d.o.o Grude za Neum i Makarsku.



Vrijeme polaska iz Čapljine je 10.15 sati, a dolaska u Neum 11.20 sati, dok je polazak iz Neuma u 18.00 sati, a dolazak u Čapljinu u 19.05.



