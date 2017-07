Ovogodišnjim učesnicima Marša mira od danas je dostupna dvojezična mobilna aplikacija (na bosanskom i engleskom jeziku) koju mogu preuzeti sa Google Playa i Apple Storea za svoje Android i IOS uređaje.

Foto: 24sata.info

Projekat izrade aplikacije "Marš mira" finansiralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u želji da pruži tehničku podršku i pomoć svima koji će na ovaj način učestvovati u obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini.



- Cilj nam je bio omogućiti što lakše kretanje učesnika na maršuti Nezuk-Potočari i maršruti Borak-Potočari, kao i kroz priče preživjelih i sudski dokazane činjenice genocida pružiti historijski osvrt na događaje iz perioda 1992-95“ - pojasnio je nosilac projekta izrade aplikacije Muhamed Duraković.



Hiljadama već registriranih učesnika iz cijelog svijeta, pomoću ove aplikacije će biti dostupne relevantne informacije o Maršu, kodeks ponašanja, preporuke medicinskih timova i informacije kako se što bolje pripremiti za trodnevni pohod.



Učesnici će moći stupiti i u direktan telefonski kontakt s organizatorom, redarskom službom ili timovima za medicinsku pomoć.



Osnovna funkcionalnost aplikacije je navigacija na maršuti iz pravca Nezuka s jedne i Žepe s druge strane prema Memorijalnom centru Potočari.



Učesnicima koji se izdvoje iz kolone, aplikacija može pomoći da sigurno stignu do kampa u kojem je organizirano prenoćište.



U slučaju gubitka GSM signala, ovaj segment aplikacije može nesmetano da funkcionira i u tzv. offline modu.



S obzirom na to da trasa uključuje teško prohodne brdsko-planinske predjele, zahvaljujući ovoj mobilnoj aplikaciji, organizatorima Marša će odsad biti lakše da brže utvrde lokaciju onih kojima bude trebala medicinska pomoć.



Osim toga, aplikacija učesnicima Marša mira također nudi i informacije o Memorijalnom centru, te virtualni obilazak web muzeja genocida Srebrenica 360.



"Marš mira 2017" Nezuk-Potočari bit će organiziran od 8. do 10. jula, saopćili su organizatori.



Svi zainteresirani učesnici, aplikaciju Marš mira mogu preuzeti sa linkova:



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marsmira



iOS: https://itunes.apple.com/us/app/mar%C5%A1-mira/id1253628429?ls=1&mt=8.



(FENA)