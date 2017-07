Izviđački višeboj "Neretva 2017", na kojem je sudjelovalo oko 150 izviđača iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, održan je u subotu u Jablanici u organizaciji odreda izviđača "Jablan" iz Jablanice.

Foto: 24sata.info

Nihad Babić, starješina odreda izviđača "Jablan" iz Jablanice, kazao je za Fenu kako na današnjem takmičenju sudjeluju 22 ekipe od kojih je jedna ekipa iz Crne Gore, odred izviđača "Orijent" iz Hereg Novog.



- Takmičenje se sastoji od izrade i kreiranja konstrukcije staze, i pronalaska baza na karti. Kada se pronađu sve ucrtane baze, onda ekipe kreću po tim bazama na kojima se nalaze različiti zadaci. Na jednoj bazi radi se 'čvorologija', na drugoj signalizacija, na trećoj streljaštvo, prva pomoć i tako sve redom - kazao je Babić, istaknuvši kako je cilj takmičenja prvenstveno druženje i upoznavanje djece.



- Izviđači nisu nešto kao što je učlanjenje u nogometni, rukometni ili neki drugi klub. Izviđači se vole srcem. Da bi bio izviđač, to moraš istinski zavoljeti, jer to nije sport kao što su nogomet, rukomet i ostali. To je jedan prelijep vid druženja, upoznavanje sa drugim ljudima i drugom djecom iz raznih krajeva, sa svim onim što oni sa sobom nose kao i razmjenom različitih iskustava i vještina - poručio je Babić.



Na kraju takmičenja, svim učesnicima uručene su diplome, a najbolji takmičari i ekipe nagrađeni su peharima.

(FENA)