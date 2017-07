U BiH sutra se prijepodne očekuje sunčano i prijatno toplo vrijeme, a u drugom dijelu dana kiša, pljuskovi i grmljavina, dok su ponegdje moguće i nepogode.

Ilustracija / 24sata.info

Sunčano i prijatno toplo biće ujutro, a sredinom dana na istoku se očekuju prvi pljuskovi sa grmljavinom, koji će se sa kišom popodne proširiti i na ostale krajeve, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS.



Ponegdje će biti i lokalnih nepogoda, pogotovo na istoku gdje se uz jače pljuskove očekuju obilnije padavine.



Uveče i tokom noći preovladavaće oblačno vrijeme sa slabom do umjerenom kišom, dok će na istoku i dalje biti jačih padavina.



Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će prilikom pljuskova biti i jak.



Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu oko 20 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 na jugu do 31 stepen Cezijusov.



U BiH danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Rudo je u 14.00 sati bilo najtoplije sa 33 stepena Celzijusova. U Višegradu su u isto vrijeme izmjerena 32 stepena, a u Foči 31. U Mostaru je bilo 30 stepeni, u Trebinju, Čajniču i Bileći 29, u Zenici 28, u Banjaluci, Bijeljini, Prijedoru, Nevesinju 27, u Doboju, Zvorniku, Srpcu, Novom Gradu, Gacku i Bugojnu 26, u Istočnom Sarajevu, Srebrenici Sarajevu, Neumu i Krupi na Vrbasu 25, na Sokocu 23, na Han Pijesku, u Kalinoviku, na Čemernu, na Mrakovic, u Mrkonjić Gradu i Livnu 22, na Ivan Sedlu 20 i na Bjelašnici 13 stepeni Celzijusovih.

(SRNA)