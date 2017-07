O knjizi, koja je objavljena u izdanju Centra za kritičko mišljenje, govorili su promotori Stjepan Mesić, Viktor Ivančić, fra Drago Bojić, Senad Pećanin i Nedžad Maksumić, a knjigu su priredili Štefica Galić i Amer Bahtijar.

Arhiv / 24sata.info

"Stenogrami o podjeli Bosne" sadrže izdvojene tekstove iz ranije objavljenih knjiga "Stenogrami o podjeli Bosne I i II", u izdanju Feral Tribunea i sarajevskih Dana.

Jedan od promotora fra Drago Bojić je kazao kako se nekom može učiniti uzaludnim da se stenogrami koji su već objavljeni, ponovo objavljuju, čak se ima dojam da što se više iznosi istina o politikama devedesetih to ljudi unatoč tome više slave te ljude, u konkretnom slučaju Franju Tuđmana, ipak smatra važnim uvijek iznova podsjećati na istinu.



"Ovo je posebno važno iz perspektive Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkih Hrvata, jer stenogrami pokazuju nevjerovatno autodestruktivnu, samoubilačku politiku ljudi koji su u tom trenutku predvodili bh. Hrvate", kazao je Bojić, naglašavajući da se i danas osjećaju te politike kada je cijeli taj narod ušao u posljednju fazu svoga nestajanja iz ove države.



"U to vrijeme tražio se novi politički dogovor, a Milošević nije želio ni federaciju niti konfederaciju, želio je proširiti Srbiju tako da bude etnički čista i zato je poduzimao sve da smanji nesrpski dio stanovništva. Ja takvu politiku nisam mogao prihvatiti i od početka sam se zalagao za drugu politiku koja je na kraju pobijedila uz mnogo žrtava", kazao je na promociji Stjepan Mesić, akter vremena u kojem se knjiga dešava.



Mesić je još kazao da je dobro da postoje ovakvi stenogrami, kao i suđenja u Hagu gdje se utvrđuju činjenice koje se tiču rata u Hrvatskoj i BiH te smatra da bi dobro bilo kad bi to razumili i oni koji žele falcificirati povijest.



"Kažu, radi se revizija povijesti. Ne radi se o reviziji povijesti, jer se dogodilo samo ono što se dogodilo. Radi se o iskrivljavanju, laži, onih koji znaju da je to laž. Želja je milion puta ponoviti laž vjerujući da će neko to prihvatiti kao istinu", dodao je Mesić, te kazao kako i danas ima takvih pokušaja jer u Hrvatskoj ide napad na lik i djelo Maršala Tita, a Hrvatske ne bi bilo da nije bilo njega i antifašističkog pokreta.



"Ovo je provorazredna historijska građa koja postaje nezaobilazan izvor informacija za sve one koji žele da znaju kako se odvijala agresija na Bosnu i Hercegovinu, kao i pokušaj njenog rasparčavanja. Radi se o dokumentarnoj građi iz ureda, poslije Slobodana Miloševića, jednog od najbitnijih aktera krvavih jugoslovenskih ratova. Ona nedvosmisleno pokazuje da je agresija i pokušaj uništenja Bosne i Hercegovine brižljivo planiran čak i prije nego je počelo izvođenje radova na terenu", kazao je Senad Pećanin, jedan od saradnika pri izradi knjige i večerašnji promotor.

(klix)