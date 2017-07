U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano vrijeme.

Foto: 24sata.info

Temperature u 8.00 sati: Bjelašnica 9 stepeni, Bugojno i Ivan-sedlo 13, Livno 14, Sarajevo, Sokolac 15, Bihać i Sanski Most 16, Banja Luka, Srebrenica, Tuzla i Zenica 17, Prijedor i Zvornik 18, Bijeljina i Doboj 19, Grude 20, Gradačac 21, Neum 22, Mostar i Trebinje 23 stepena.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.



Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima doći će do postepenog naoblačenja, što će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na jugu Hercegovine bez padavina. Intenzivnije padavine se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada.



Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 23 do 28, na jugu od 28 do 32 stepena.



U Sarajevu sunčano. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura oko 26 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)