Zvaničnici Republike Srpske, brojne delegacije i predstavnici organizacija proisteklih iz posljednjeg odbrambeno otadžbinskog rata položili su danas vijence na Centralno spomen-obilježje na Mrakovici povodom 75 godina od Bitke na Kozari.

Vijence su položili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, delegacija Vlade Srpske na čelu sa predsjednikom Željkom Cvijanović, delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, Predsjedništva BiH, SUBNOR-a, ambasada Srbije i Rusije u BiH, udruženja logoraša iz Drugog svjetskog rata iz Srpske i Srbije, te gradova i opština koje gravitiraju Kozari.



Vijence su položili i predstavnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH, Boračke organizacije Srpske i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te Misije OEBS-a u BiH.



U okviru obilježavanja 75 godina od Bitke na Kozari, koje organizuju vlade Republike Srpske i Srbije, slijedi obraćanje zvaničnika i kulturno-umjetnički program.



Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana, do proboja na jugozapadnom dijelu planine, 15 kilometara istočno od sela Međuvođe.



Na Kozari je od 10. juna do 15. jula 1942. godine stradalo 10.000 boraca i 40.000 civila.



Ova bitka, u kojoj su malobrojne partizanske jedinice branile narod u zbjegu, bila je značajna za cjelokupni partizanski pokret otpora jer je predstavljala primjer junaštva i odlučnosti boraca pred nadmoćnijim i dobro naoružanim neprijateljem.



Historičari su prikupili podatke o 33.398 pobijenih boraca i civila, dok sudbina mnogih do danas nije poznata.

