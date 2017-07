Pojačana je frekvencija vozila na većini graničnih prijelaza. Na graničnom prijelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko sat i po, a na prijelazu Gabela polje do jedan sat.

Arhiv / 24sata.info

Na prijelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na izlazu iz BiH čeka se 30 do 40 minuta. Na graničnim prelazima Ivanica i Bijača nema dužih zadržavanja na izlazu iz BiH, ali se kolone formiraju na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.



Na putevima u BiH danas se saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja. U danima vikenda smanjen je obim sanacionih radova, ali upozorava se na privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres.



Do 13.30 sati, zbog deminerskih radova, na dionici magistralnog puta M-6 Stolac-Ljubinje dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



Zbog održavanja manifestacije “507 Dani Ajvatovice” danas će, u vremenu od 16 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 u Donjem Vakufu (od zgrade Pošte do BP INA). Iz istog razloga, večeras do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)