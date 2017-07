Kako se bližimo 11. julu, licem u lice s negiranjem i cenzurom, kao i psihološkim zastrašivanjem preživjelih, ne možemo i ne smijemo zaboraviti Srebrenicu, jer se nje, zbog negiranja, još uvijek nedovoljno sjeća - izjavo je profesor filozofije na Southern Connecticut State University, prof. dr. David Pettigrew, koji je bio uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi „Sjećanje na Srebrenicu-pravo na istinu!“

Po njegovim riječima, genocid u Srebrenici je konstantno negiran „od strane njegovih izvršitelja i od strane Republike Srpske“.



Moramo, istaknuo je on, podržati pravo preživjelih, kao i generacija koje dolaze, pravo da se zna istina o genocidu.



- Ne smijemo zaboraviti Srebrenicu zato što postoje brojni aspekti istine o genocidu u Srebrenici koji još uvijek nisu u potpunosti poznati ili cijenjeni. Na primer, knjiga Hasana Nuhanovića „Zbijeg“ ne ostavlja sumnju da su Srbi pokušavali da istrijebe Bošnjake u srebreničkoj enklavi granatiranjem, bombardovanjem i oduzimanjem hrane, i to kao dio strateške inicijative da se Podrinje etnički homogenizira - kazao je Pettigrew novinarima prije početka sesije.



On dodaje da „Hasan to tumači kao prvu fazu genocida koji je u julu 1995. dostigao svoju kulminaciju“.



- Dakle, genocid je već bio počinjen 1992. godine, ali ta faza, u to vrijeme u Srebrenici, često nije poznata, o njoj se ne raspravlja i ona se ne pamti. Dalje, prva sveobuhvatna obrazovna izložba o genocidu u Srebrenici otvorena je tek 9. februara 2017. u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari. Ova nova izložba također pokušava da istraži istinu o genocidnim uslovima u Srebrenici tokom opsade - izolacije, gladovanja i stalnih granatiranja - o izdaji i padu Srebrenice 1995. godine, te o herojskoj borbi branitelja Srebrenice da se odupru istrebljenju Bošnjaka u Podrinju – navodi Pettigrew.



On ističe da je to bila „herojska borba, ne samo protiv velikih srpskih snaga, već i zbog gluvoće i neuspjeha međunarodne zajednice“.



- Ove priče se moraju ispričati, a preživjeli i svi ostali imaju pravo da znaju istinu. Konačno, ne možemo i ne smijemo zaboraviti Srebrenicu zato što moramo podržati preživjele osobe koje to neće moći zaboraviti. Sjećanje preživjelih nije takvo da se može ostaviti po strani, kada to neko poželi. Ako se to desi, sjećanje će zauvijek posjedovati njih - kazao je Pettigrew.



Moramo, naglasio je on, zaštititi preživjele od dodatnog mučenja izazvanog konstantnim napadom poricanja i psihološkog zastrašivanja koje je utkano u sadašnju političku kulturu Republike Srpske.



- Naša je odgovornost da zapamtimo i ispričamo sve priče onih koji više ne mogu govoriti za sebe - zaključio je profesor Pettigrew.



Autor knjige „Pod zastavom UN-a“ i „Zbijeg“ Hasan Nuhanović je zahvalio profesoru Pettigrewu „koji ovdje dolazi već godinama, vrlo dobro poznaje situaciju u BiH, regionu, Srebrenici pogotovo“.



- On je jedan od te garde međunarodnih akademika, istraživača, koji i u BiH i izvan BiH čuvaju kolektivnu memoriju koja prevazilazi granice regiona - kazao je Nuhanović.



Vezano za poricanje, negiranje genocida, Nuhanović kaže da ono traje već 22 godine.



- Naše je da ponavljamo istinu. Oni ponavljaju laži, mi ponavljamo istinu, govorimo istinu. To je naša obaveza, dužnost, drugog izbora nemamo - istaknuo je Nuhanović.

