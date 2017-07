U BiH sutra će preovladavati malo svježije vrijeme u odnosu na prethodne dane, uz temperaturu do 27 stepeni, a kiše će povremeno biti na istoku.

Ilustracija / 24sata.info

Ujutro će biti oblačno vrijeme sa povremenom kišom, dok se jače padavine očekuju na jugoistoku. Tokom prijepodneva kiša će slabiti, a na jugu i zapadu padavine će prestati, pa će uz postepeno razvedravanje biti i sunčanih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Tokom dana na istoku će ostati svežije i oblačno vrijeme sa povremenom kišom. U ostalim predjelima biće promjenjivo vrijeme, a samo ponegdje moguća je slaba kiša, dok će na jugu biti pretežno suvo. Padavine će do večeri prestati u svim predjelima i doći će do razvedravanja.



Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u Hercegovini i na planinama povremeno jak.



Јutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni Celzijusovih.



Meterolozi za u utorak, 4. jul, najavljuju pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, sa dnevnom temperaturom vazduha od 24 do 29 na jugu oko 31 stepen Celzijusov.



Od srijede, 5. jula, ponovo toplije sa dnevnom temperaturom vazduha od 27 do 31, na jugu oko 33 stepeni, dok će u četvrtak, 6. jula, opet biti veoma toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom do 35 stepeni Celzijusovih. Samo su ponegdje u brdsko-planinskim predjelima na zapadu krajem dana mogući kratkotrajni pljuskovi.





(SRNA)