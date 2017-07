Ispred Spomenika šehidima i palim borcima Armije RBiH na Dolac Malti u Sarajevu jutros je krenula kolona od 52 učesnika pohoda "Marš mira Sarajevo - Nezuk - Potočari 2017", javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Klix.ba

Pohod iz Sarajeva šestu godinu zaredom organizuje Sindikat BH Telecoma i Jedinstvena boračka organizacija BH Telecoma, u saradnji sa Udruženjem građana “Svjedoci svog vremena” s ciljem obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i njenoj okolini, te odavanja počasti žrtvama genocida.



Blizu 70 učesnika iz Sarajeva prijavilo se za put dug više od 240 kilometara, koji se prepješači u spomen na hiljade Srebreničana koji si u julu 1995. godine prešli put od gotovo 100 kilometara da bi došli do slobodne teritorije i pronašli spas u Tuzli. Ostatak grupe, pridružiće se Maršu mira u Nezuku.



"Ovo jeste za Srebrenicu i Potočare, međutim mi prolazimo i odajemo počast narodu iz Ahatovića, Olova, Kladnja, Kalesije i ostalih mjesta. Ove godine prijavljeno je 68 učesnika. Najmlađem učesniku je 17 godina, a najstarijem 65. Imamo učesnika iz Hrvatske, Srbije i cijele BiH", rekao je Muhamed Papić, jedan od organizatora Marša mira.



Kazao je da na ovaj način žele poručiti da žrtve nikada neće i ne smiju biti zaboravljene.



Učesnici Marša mira spavaće po planinarskim domovima i kod "dobrih domaćina", gdje će kampovati. Grupa će 7. jula stići u Nezuk, gdje će se priključiti tradicionalnom Maršu mira, koji kreće 8. i trajat će do 10. jula.



Jedna od učesnica Marša mira je i Ramiza Smajić iz Sarajeva, kojoj je ovo peti put da iz Sarajeva pohodi za Nezuk i Potočare.



"To želim u duši, želim da se poklonim žrtvama, ljudima koji su nastradali u cijeloj BiH. Moj muž je isto poginuo i suosjećam se sa majkama koje su izgubile svoju djecu jer sam i sama majka. Svaki put doživljavam to na svoj način", kazala je za AA Smajić.



Više od pet hiljada muškaraca, žena i djece iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i ove godine će učestvovari u Maršu mira, koji je pored komemoracije i dženaze žrtvama, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 11. jula, 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice,



Od Nezuka kod Kalesije pa do Potočara i ove godine će u Maršu mira učestvovati hiljade muškaraca, žena i djece koji će pješačiti više od 100 kilometara u znak sjećanja na hiljade ubijenih na putu ka slobodnoj teritoriji poslije pada Srebrenice jula 1995. godine i počinjenog genocida.



Hiljade Srebreničana, među kojima je bilo i žena i djece, je tog toplog jula 1995. godine krenulo na "put spasa ili smrti". Mnogi su ubijeni u šumama oko Srebrenice, ali ima i onih koji su uspjeli doći do slobodne teritorije Nezuka. Već više od deset godina organizuje se Marš mira koji je, pored komemoracije i dženaze žrtvama, jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice.



Polazak je 8. jula iz Nezuka kod Kalesije u vremenskom periodu od 8.30 do 9 sati sa dva noćenja u Liplju i Mravincima.



Na trasi od Nezuka pa do Potočara učesnici prolaze maršrutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim - Jaglići - Šušnjari - Budak - Potočari (Memorijalni centar).



U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula će biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop na desetina novoidentifikovanih posmrtnih ostataka žrtava genocida, kojeg su u julu 1995. godine počinile Vojska i policija RS, kao i paravojne formacije iz RS i Srbije nad Bošnjacima ”zaštićene zone UN-a”.



(AA)