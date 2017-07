Oko 250 učesnika biciklističkog maratona "Bihać - Potočari" krenut će u subotu, 8. jula iz Bihaća na put dug 500 kilometara da bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici te podsjetili na stravične zločine nad Bošnjacima "Sigurnosne zone UN-a" u julu 1995. godine - kazao je Feni organizator biciklističkog maratona Ermin Lipović.

Naglasio je da učesnici dolaze iz više zemalja, a to su BiH, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Švicarska, Švedska, SAD, Holandija i Mađarska.



Biciklisti će preći oko 500 kilometara podijeljenih u tri etape, a prespavat će u Jajcu i Sarajevu kao i svake godine.



- Na ovaj način želimo podsjetiti sve da se ovo zlo nikada više ne smije ponoviti. Pripreme za maraton su u završnoj fazi i sve se odvija prema planiranim aktivnostima - istakao je.



Organizator maratona je Klub ekstremnih sportova Limit.



Pošle godine u maratonu je učestvovalo također oko 220 biciklista.



Do sada je 70 žrtava genocida identificirano i spremno za dženazu 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica. Među njima je sedam maloljetnika.



Posmrtni ostaci 6.429 žrtava genocida ukopani su u Potočarima i 233 žrtve genocida ukopane su individualno. Među identificiranim žrtvama 440 su maloljetne osobe i 22 osobe ženskoga spola.



U nekim slučajevima ubijene su kompletne porodice, zbog čega ih nije moguće na bilo koji način identificirati.



Žrtve genocida u Srebrenici pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Do sada je na području Podrinja pronađena 81 masovna grobnica. Uglavnom je riječ o sekundarnim, odnosno izmještenim masovnim grobnicama. Samo osam grobnica je primarnog karaktera, a sve ostale su sekundarne u nekim slučajevima čak i tercijarne masovne grobnice.



Posljednja masovna grobnica gdje su pronađene žrtve genocida jeste masovna grobnica otkrivena u decembru 2015. na smetljištu u Kozluku, na području Zvornika, iz koje je ekshumirano 55 posmrtnih ostataka - 15 kompletnih i 40 nekompletnih tijela.



Kada je riječ o žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine, još se traga za posmrtnim ostacima više od 1.000 žrtava.

