Uz povoljne vremenske uslove, jutros se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja.

I pored toga, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Savjetuje se da se prije polaska na put informišete o stanju na putevima i graničnim prijelazima, kako bi izbjegli gužve i duža zadržavanja.



Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres.



Do 13.30 sati, zbog deminerskih radova, na dionici magistralnog puta M-6 Stolac-Ljubinje dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.



Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Doljani, pa se vozači savjetuju da koriste druge granične prijelaze (Bijača, Gabela polje, Crveni Grm, Orahovlje, Trebimlja/Čepikuće). Na većini graničnih prijelaza zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.





(FENA)