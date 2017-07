U nastavku ponovljenog suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, odbrane su dokazivale da svjedok John Wilson ne zna tačno ko su bile “Crvene beretke”, niti ko im je komandovao tokom ratova u BiH i Hrvatskoj.

Wilson je odgovarajući na unakrsna pitanja odbrana rekao da je više različitih formacija operisalo pod imenom “Crvene beretke” i dodao da su one “namjerno skrivale ko su i ko im komanduje”. Ocijenio je da se iza mnoštva srpskih paravojski pod tim imenom krilo “namjerno obmanjivanje i zbunjivanje”.



"Oni nisu bili otvorena knjiga", rekao je australijski general Wilson, koji je 1992. i 1993. bio vojni posmatrač Ujedinjenih nacija.



Wilson je prošle nedjelje počeo sa svjedočenjem i rekao da su “Crvene beretke” i jedinica Željka Ražnatovića Arkana činile zločine i “etničko čišćenje” teritorije u Hrvatskoj i BiH.



Bivši šef Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije Jovica Stanišić i njegov pomoćnik Franko Simatović Frenki optuženi su za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i BiH, od 1991. do 1995. godine.



Po optužnici protiv Stanišića i Simatovića, “Crvene beretke” i Arkanove jedinice su bile formacije SDB-a Srbije.



Poslije prvog suđenja, Stanišić i Simatović su bili oslobođeni krivice, ali je Apelaciono vijeće to ukinulo, prihvativši ključne osnove žalbe Tužilaštva i naloživši da suđenje bude obnovljeno.



Dok ga je ispitivao Simatovićev branilac Vladimir Petrović, Wilson je precizirao da je “Crvene beretke” vidio jedanput u istočnoj Slavoniji, ali da, u tom trenutku “nisu radili ništa nezakonito”, osim što su bili “neovlaštena naoružana vojna grupa”.



“Bili su pomalo odrpana družina… Ne mogu da se sjetim da li su tada uopšte nosili crvene beretke”, rekao je Wilson.



Na pitanje kako je onda znao da su to “Crvene beretke”, svjedok je odgovorio da mu je to rekao vojni posmatrač koji je bio “ekspert”.



Simatovićev zastupnik podsjetio je, potom, da Wilson nije spominjao “Crvene beretke”, već samo “arkanovce” i “Bele orlove”, u izjavama iz 2009. i 2012., na šta je svjedok rekao da se sjeća da je vidio “Crvene beretke” u “sektoru Istok”.



Na pitanje Stanišićevog branioca Waynea Jordasha da li je znao koja je bila “komandna struktura” “Crvenih beretki”, Wilson je objasnio da su lokalne srpske vlasti imale malo moći nad njima i da je ta paravojska sprovodila “sopstveni dnevni red”.



Pošto mu je branilac predočio dokument UN-a o zločinima u kojem su “Crvene beretke” bile opisane kao vojna jedinica, svjedok je ponovio da je formacija smišljeno skrivala pripadnost.



Wilson će iskaz okončati u srijedu, 5. jula, kada će ga dodatno ispitivati tužioci, prenosi Birn.

