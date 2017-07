Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća nesmetano i uz povoljne vremenske uslove.

Arhiv / 24sata.info

Frekvencija vozila je umjerenog inteziteta, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno na dionicama prema jugu zemlje. Apelujemo se na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju saobraćajne propise.



Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajaju se putni pravci: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres.



Do 13:30 sati, zbog deminerskih radova, na dionici magistralnog puta M-6 Stolac-Ljubinje dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.



S obzirom da je najača frekvencija vozila tokom dana na graničnom prijelazu Doljani, vozači se podsjećaju i na druge prelaze, gdje se na prelazak granice čeka kraće: Bijača, Crveni Grm, Zvirići, Gorica i Trebimlja (Čepikuće), saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)