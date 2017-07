Roditelji đaka bošnjačke nacionalnosti iz Konjević-Polja već četiri godine zbog nemogućnosti izučavanja bosanskog jezika vode sudski proces protiv Osnovne škole "Petar Kočić“ iz Kravice.

Predstavnik Savjeta roditelja djece iz Konjević-Polja Muhizin Omerović kaže u izjavi Feni da je u edukativnom centru u Novoj Kasabi, gdje se izvodi instruktivna nastava za učenike iz Konjević-Polja, 118-ero djece završilo školsku godinu.



- Djeca su položila razredne ispite, a učenici devetog razreda su položili eksternu maturu u osnovnoj školi u Sarajevu gdje su formalnopravno upisani. Mi se pripremamo za narednu školsku godinu, jer kako stoje stvari, naš problem neće biti riješen još dugo - ističe Omerović.



Navodi da ponovno suđenje imaju zakazano za 7. juli u Osnovnom sudu u Srebrenici, a mišljenja je da će sudski postupak potrajati te poručuje da roditelji neće odustati od borbe za svoja prava.



- Mi smo odlučni da idemo dokraja. Mislim da ćemo doći do Ustavnog suda BiH, a zatim ako bude potrebe do Suda za ljudska prava u Strazburu. To je naša odluka i u toj odluci ćemo istrajati. Iskreno, ne očekujemo nijednu presudu u našu korist u Republici Srpskoj. Svjesni smo činjenice da radimo pozitivnu stvar u BiH, boreći se za svoj jezik i ne odustajemo od borbe - naglasio je Omerović.

