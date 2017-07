U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari danas je počelo kopanje mezara u koje će biti spušteni posmrtni ostaci 70 novoidentifikovanih žrtava genocida u Srebrenici, koje će biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Sve pripreme za obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima "SZ UN-a" Srebrenica su završene, a organizatori očekuju, kao i prethodnih godina, hiljade ljudi iz svih dijelova svijeta koji će doći da odaju počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.



Nermin Alivuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica i zamjenik predsjednika Organizacionog odbora, podsjetio je za AA da su prošle sedmice imali jedan od završnih sastanaka ovog odbora.



"Kroz izvještaj svih pododbora dobili smo informaciju da je sve spremno za ovogodišnju kolektivnu dženazu i ukop identifikovanih žrtava, kao i sve ostale prateće aktivnosti koje su vezane za ovogodišnju komemoraciju, obilježavanje 22. godišnjice kao što je Marš mira, koji je jedna od aktivnosti", pojasnio je Alivuković.



Prije nekoliko dana su, prema njegovim riječima, obišli kompletnu trasu ovogodišnjeg Marša mira od Potočara do Nezuka, rađeni su određeni radovi na toj trasi i uz podršku federalnog Ministarstva za izbjegla i raseljena lica ti radovi su završeni.



"Mi smo konstatovali da ovogodišnji Marš mira može krenuti", istakao je Alivuković.



Očekuju više od 5.000 učesnika Marša mira iz svih dijelova BiH, ali i svijeta.



"Od ostalih aktivnosti mogu istaći da je danas počelo i iskopavanje kabura za 70 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Očekujemo da će ovi radovi biti završeni do nedjelje, 9. jula, kada se očekuje i dolazak posmrtnih ostataka identifikovanih žrtava iz Visokog", izjavio je Alivuković za AA.



Kada je u pitanju sigurnost tokom obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici, kazao je da su dobili informaciju od pododbora za sigurnost da su završene sve pripreme i da nema nikakvih naznaka da bi eventualno bilo ko ili bilo šta moglo ugroziti ovogodišnju komemoraciju, a i sam Marš mira.



Prema riječima Alivukovića, za sada nemaju informacije ko bi od visokih zvaničnika mogao biti prisutan na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi 11. jula.



"Preko Ministarstva vanjskih poslova BiH još uvijek nemamo zvanične informacije o tome ko od visokih zvanica, kako BiH tako i cijele Evrope i svijeta, dolazi ovdje u Memorijalni centar 11. jula", pojasnio je Alivuković.



Međutim, rekao je da su se u medijima pojavile neke informacije o dolascima nekih visokih zvaničnika, ali zvanične informacije još nema.



"Mi svake godine u Memorijalnom centru dočekamo oko 30.000 posjetilaca iz cijelog svijeta. Nadamo se da će i ove godine biti približno toliki broj. Imajući u vidu činjenicu da je vrlo mali broj identifikovanih osoba koje se ovdje sahranjuju 11. jula, iz tog razloga mi očekujemo nešto manji broj", poručio je Alivuković.



On je mišljenja da se iz godine u godinu smanjuje pažnja prema Srebrenici, pogotovo kada je u pitanju međunarodna zajednica.



"Pored 11. jula, smanjen je broj posjeta i opštini Srebrenica. Iz godine u godinu oslabila je ta pažnja prema Srebrenici i bojim se da upravo to ide u nekom negativnom smjeru iz razloga što negatori genocida i oni koji poriču ono što se desilo ovdje 11. jula 1995. sve više dobijaju na toj upornosti i istrajnosti i kroz medije pokušavaju relativizirati i žrtve i preživjele", dodao je Alivuković.



Među 70 žrtava koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i sedam maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukupana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir (Kemal) Suljić čiji posmrtni ostaci su pronađeni u bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. Njegovi posmrti ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.



(AA)