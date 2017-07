Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska, oštro je osudio fizički napad na Muniru Subašić, predsjednicu Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, javlja Anadolu Agency (AA).

Ramiz Salkić / 24sata.info

"U vrijeme kada smo započeli važne procese na stabilizaciji političkih odnosa u Srebrenici, koji su preduslov da se ovdje život konačno normalizuje, ovih dana, kada se porodice pripremaju za novu kolektivnu dženazu i ukop svojih najmilijih, mi nailazimo na orkestriranu kampanju negiranja genocida i povrede mira žrtava i njihovih porodica. Ovdje se svjesno želi stvoriti destabilizirajuća atmosfera, na sličan način i sa sličnim ciljevima kao prošle godine. Vlasti ovoga entiteta umjesto da podrže porodice žrtava kako bi dostojanstveno obilježile 22. godišnjicu genocida, čine sve da se atmosfera naelektriše i zaoštri. Nažalost, svi problemi već godinama dolaze iz Vlade bh. entiteta RS i Kabineta Predsjednika RS. S toga se nivoa, na razini političke ideologije i političkog programa, pristupa se negiranju genocida, te veličanju ratnih zločina i njihovih počinilaca", rekao je Salkić.



On je upozorio predsjednicu Vlade RS Željku Cvijanović i predsjednika entiteta RS Milorada Dodika da trebaju biti svjesni odgovornosti.



"Srebrenica je svetinja bošnjačkog naroda i planetarni simbol stradanja civila 20. stoljeća. Stoga, mi nećemo dopustiti da bilo ko po njoj divlja i stvara atmosferu straha, kako što je to bilo u julu 1995. Podsjećam, Tribunal u Den Hagu je dokazao da su vlasti bh. entiteta RS odgovorne za genocid. Policija ovoga entiteta i Vojska RS su počinili genocid. Sramno je i nedopustivo da te vlasti danas nastavljaju provoditi ideologiju počinilaca i nalogodavaca genocida. Mi moramo shvatiti da ratna ideologija Radovana Karadžića i Ratka Mladića nisu poražene i da one danas žive u ovome entitetu, da su ugrađene u politički sistem", saopćio je Salkić.



On je dodao da je provokacija najvećeg reda organizacija promocije knjige koja veliča ratne zločine i negira genocid, zakazana ovih dana u Srebrenici.



"Pozivam udruženja i pravosudne organe da podnesu krivične prijave zbog negiranja genocida. Pozivam međunarodnu zajednicu da zaustavi divljanje glorifikatora zločina i genocida, jer se time narušava mir i destabilizuje mirovni sporazum iz Dejtona. Vlasti bh. entiteta RS pokušavaju već godinama da u svoj sistem djelovanja ugrade najrigidniji model obračuna sa Bošnjacima, koji su konstitutivni narod u ovome entitetu i imaju potpuno ista prava kao i Srbi. Anticivilizacijski je dopustiti napad na žrtve, kojima je ubijeno skoro sve što imaju u svojim familijama. Mi želimo mir i stabilnost. Želimo saradnju i izgradnju budućnosti. Ali, nedopustivo je da bilo ko napada Muniru Subašić, koja je simbol borbe porodica ubijenih civila za kažnjavanje zločinaca i traženje posmrtnih ostatka žrtava. Tu našoj toleranciji dolazi kraj. Posljednji pokušaj pritisaka i provokacija su kazne koje se izriču učesnicima Marša mira, koji pješače prema Srebrenici, pod lažnom optužbom da nose ratne zastave Bosne i Hercegovine. Dužni smo podsjetiti da je zastava sa ljiljanima prva zvanična zastava Bosne i Hercegovine, pod kojom je naša zemlja primljena u UN. Zahvaljujući toj činjenici svi građani Bosne i Hercegovine danas imaju pasoš s kojim se kreću bilo gdje u svijetu", rekao je Salkić.



Potpredsjednik bh. entiteta RS je rekao da su kazne učesnicima Marša mira, dopuštanje napada na predstavnike porodica žrtava i drugi problemi proizašli su iz anticivilizacijskog odnosa vlasti bh. entiteta RS prema Srebrenici.



"Ukoliko se takav odnos nastavi možemo očekivati još radikalnije akcije njihovih pristalica na terenu. Zahtijevamo od OHR-a da, u skladu sa Mirovnim sporazumom iz Dejtona, garantuje sigurnost, slobodu kretanja i nacionalna prava na svakoj stopi zemlje Bosne i Hercegovine svim njenim građanima. Ukoliko to nisu u stanju mi to moramo znati. Neodgovorni odnos međunarodne zajednice i zločinački režim RS doveli su do genocida 1995. Mi ne želimo da budemo žrtve na svojoj zemlji po drugi put i spremni smo sve učiniti da se to ne desi", kazao je Salkić.



Dodao je da tendenciozni nastup vlasti bh. entiteta RS smatramo najgrubljim pritiskom s ciljem izazivanja međunacionalnih tenzija.



"Podsjećam domaću i međunarodnu javnost da je negiranje genocida zapravo nastavak genocida, odnosno provođenje njegove završne faze. Građane Srebrenice, i Bošnjake i Srbe, pozivam da nastave graditi započete odnose povjerenja i da ne obraćaju pažnju na nastojanja vlasti bh. entiteta RS da dodatno naruše međunacionalne odnose u ovome gradu", kazao je Salkić.



Muniru Subašić su kamenjem nepoznati počinioci napali u Potočarima u utorak 4. jula, oštetivši njeno vozilo udruženja. Subašić nije zadobila udarce po tijelu i bilo kakve fizičke povrede.



(AA)