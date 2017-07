Dolazak proljeća 1993. godine označio je i početak etničkog čišćenja, zlostavljanja i ubijanja bošnjačkog stanovništva u Stocu. O zločinima počinjenim u tom hercegovačkom gradu šira javnost i danas ne zna mnogo.

Foto: Faktor.ba

Prve informacije o etničkom čišćenju u Stocu su do Predsjedništva BiH u Sarajevu stigle 21. maja 1993. godine, a dan poslije je predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović uputio diplomatsku notu predsjedniku Republike Hrvatske Franji Tuđman, u kojoj ga obavještava o dešavanjima u tom gradu, koja su se odvijala po naređenju predsjednika tzv. Hrvatske zajednice Herceg-Bosne Mate Bobana.



- Gospodine predsjedniče, do mene su iz više izvora došle vijesti da je jučer, po Bobanovom naređenju, uslijedilo intenzivno etničko čišćenje muslimanskog stanovništva Stoca. Molim Vas da ovo provjerite. Sa poštovanjem, Alija Izetbegović – stajalo je u dopisu.



Originalni dokument, reakcija na dopis iz Sarajeva, te desetine ključnih dokumenata iz tog perioda, kao i hronološki presjek događanja u Stocu sa imenima žrtava, zločinaca i nalogodavaca, te svjedočenjima onih koji su preživjeli stolački pakao, samo su dio sadržaja nove knjige "Stolac – prešućeni zločin", autora Nermina Bisea i Aziza Tafre.



- Ova knjiga neke zločine počinjene na području Hercegovine, kao što je zločin u Dabrici ili na Rotimlji, demistificira i baca svjetlost na te užasne i stravične zločine za koje niko nije odgovarao. Koštana bolnica u Stocu ili Vaspitno popravni dom Stolac su stratišta obavijena velom šutnje ili potkupljivanjem svjedoka. I na koncu, knjiga pruža prostor za pružanje ruke, suočavanje s tragičnom prošlosti i navodi i primjere gdje su ljudi i u tim teškim vremenima, rizikujući svoj život, štitili druge i drugačije. Ako se takvi slučajevi ne zapišu i ne dokumentuju, i to bi bio svojevrsni prešućeni zločin. A to nije dobro – kazao je koautor knjige Nermin Bise.





(24sata.info)