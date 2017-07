Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić ispred zgrade Gradske uprave je ispratio maratonce i organizatore šestog ultramaratona Vukovar – Srebrenica koji se ove godine održava od 6. do 10. srpnja, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

U povodu obilježavanja obljetnice srebreničkog genocida, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (VBNMGZ) već šestu godinu zaredom organizira ultramaraton kojim se želi podsjetiti na žrtve masovnog pokolja u Srebrenici i Vukovaru te na sve nevino stradale tijekom rata od 1990. do 1995.



„Altruizam, dobročinstva i briga za ljude koji su nastradali u najvećoj tragediji 20. stoljeća, najvećem genocidu, u Srebrenici ne poznaju granice“, kazao je na ispraćaju gradonačelnik Bandić.



Duško Štrbac iz Zagreba, inicijator ultramaratona Vukovar-Srebrenica i ultramaratonac koji povezuje dva najveća stratišta iz rata na ovim prostorima najavio je pet dana i pet etapa utrke, s tim da je svaka etapa dugačka 46 kilometara.



Prva etapa kreće iz Vukovara, sa Ovčare do Vinkovaca, druga je do Brčkog, treća do Janja, četvrta do Zvornika, a peta etapa, koju će istrčati pet ultramaratonaca od početka do kraja, svih 227 kilometara, završit će u Potočarima.



Maratonac Zmago Horvat iz Slovenije ove se godine po prvi put pridružio ultramaratonu.



„Motiv mi je bio ljudski, da se poklonim tim žrtvama u Srebrenici, i sportski je to motiv jer svatko to ne može istrčati“, kazao je Horvat.



Organizator šestog ultramaratona Vukovar – Srebrenica Ekrem Bećirović istaknuo je kako cilj ultramaratona skrenuti pozornost javnosti na zločin koji se dogodio u Srebrenici.



Ultramaratonci kreću sutra u 9 sati ujutro sa Ovčare gdje će zajedno sa udrugama branitelja i stradalnika Domovinskog rata položiti vijence. Sa Ovčare će krenuti 12 maratonaca, od kojih će njih pet istrčati cijelu dionicu od Vukovara do Srebrenice.



(Anadolija)