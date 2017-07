Prema posljednjim podacima njemačkog zavoda za statistiku, samo se u Njemačku 2016. doselilo 54.245 osoba s hrvatskom putovnicom. Od tog broja gotovo 15 posto čine djeca do 15 godina, što znači da se radi o preseljenju cijelih porodica, piše HMS.

Ilustracija / 24sata.info

Ako uzmemo samo razliku u službenim podacima njemačkog i hrvatskog statističkog zavoda, ispada da je 17.809 osoba s hrvatskom putovnicom koji su imali prebivalište izvan Hrvatske doselilo prošle godine i to u samo u Njemačku. Za pretpostaviti je da je većinom riječ o hrvatskim državljanima iz Bosne i Hercegovine.



Istovremeno je, također prema službenim podacima MUP-a Hrvatske, u tu zemlju doselilo 13.985 ljudi, od kojih većina također ima hrvatsko državljanstvo. Iako ti podaci nisu objavljeni, pretpostavlja se da je i ovdje riječ o ljudima iz Bosne i Hercegovine iako treba dopustiti i mogućnost da je riječ o povratnicima iz dijaspore.



Ako bismo zbrojili ova dva podatka i ako je riječ o Hrvatima iz BiH, ispada da su iz BiH samo u Njemačku i Hrvatsku prošle godine odselila 31.790 Hrvata!



Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije u BiH koja preko svojih aktivista zbraja podatke s terena, od polovine 2013. do kraja 2016. godine BiH je napustilo oko 90.000 građana. Najviše se to odnosi na Hrvate iz BiH.







(24sata.info)