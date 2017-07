Sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona uputilo je prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za četiri osobe iz Fabrike obuće "Fortuna" Gračanica, koje su u policijskoj akciji MUP-a TK 4. jula lišene slobode.

Mjera pritvora predložena je za direktora "Fortune" Safeta Pjanića (60), zatim, finansijskog direktora i člana uprave firme Huseina Nurikića (62), knjigovođu preduzeća Aliju Nurikić (57), i trenutnog direktora "Fortexa" i uposlenika "Fortune" Redžu Delimehića (57).



Također, nadležnom sudu je predloženo određivanje mjere zabrane putovanja van granica BiH, povremeno javljanje u nadležnu policijsku upravu, oduzimanje i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak granice BiH za Bakira Pjanića (33), direktora firme "Fortunatto" i Ibrahima Muharemovića (64), direktora firme "Fortob" i člana uprave "Fortune".



Spomenute mjere zabrane Bakiru Pjaniću i Ibrahimu Muharemoviću predlažu se, jer se radi o direktorima firmi "Fortob" i "Fortunatto", koje trenutno zapošljavaju oko 650 radnika i koje su u stalnom prozivodnom procesu.



U Tužilaštvu smatraju da se štite prava radnika i nesmetan proizvodni proces u ovim firmama, kako radnici ne bi bili oštećeni u bilo kojem pogledu i kako ne bi došlo do zastoja u proizvodnji, distribuciji proizvoda i drugim poslovnim procesima. Također, ovakvim mjerama zabrane se osigurava prisustvo osumnjičenih tokom krivičnog postupka i onemogućava bilo kakav uticaj na dalji tok istrage koja se vodi protiv ovih osoba.



Sve osobe su osumnjičene za krivično djelo organizovanog kriminala i s tim u vezi i za druga krivična djela. Safet Pjanić je osumnjičen za krivična djelo organizovanog kriminala u vezi sa produženim krivičnim djelima zloupotrebe položaja i ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave i zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, dok je Husein Nurikić, uz ista krivična djela kao i Pjanić, osumnjičen i za nesavjestan rad u službi.



Ibrahim Muharemović i Bakir Pjanić su osumnjičeni za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok su Alija Nurikić i Redžo Delimehić osumnjičeni za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s produženim krivičnim djelom krivotvorenja službene isprave, a Delimehić i za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja.



Istraga je otvorena i protiv stečajnog upravnika u "Fortuni" Muhameda Hadžića, koji je osumnjičen za krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja i kritvotvorenje službene isprave, ali ne kao član spomenute grupe. Hadžić je jučer, nakon ispitivanja u Tužilaštvu, pušten da se brani sa slobode, dok je od Općinskog suda Tuzla zatraženo da se razriješi dužnosti stečajnog upravnika u "Fortuni".



Safet Pjanić je osumnjičen da je u periodu od početka 2009. do 2017. godine, kao generalni direktor u "Fortuni" i jedan od osnivača firme "Fortex", formirao grupu za organizovani kriminal, u kojoj su kao članovi djelovale i druge osumnjičene osobe iz "Fortune" i drugih osnovanih firmi.



Grupa je po Pjanićevom planu osnivala paralelne i vezane firme, prvo "Fortex", a zatim "Fortob" i "Fortunatto", koje su iskorištavale privredni potencijal i sve poslovne veze "Fortune", te su članovi grupe za sebe, osnovane firme i u određenom iznosu i za druga fizička i pravna lica, pribavljali protivpravnu imovinsku korist koja je procijenjena na oko 4, 2 miliona maraka, te je za isti iznos nanesena šteta matičnoj firmi "Fortuni".



Procijenjeno je da je pribavljena protivpravna imovinska korist za "Fortex" u ovom periodu bila nešto veća od 3 miliona KM, "Fortobu" oko 370.000 KM, "Fortunattu" oko 400.000 KM, te drugim fizičkim i pravnim licima koji su poslovali s ovim firmama u iznosu od oko 400.000 KM.



Osnivači i odgovorne osobe u "Fortexu", koja je osnovana 2004. godine i koja proizvodno i finansijski postaje posebno aktivna od 2009. godine, bili su Husein Nurikić, nakon toga kao suosnivač i Safet Pjanić, dok je od marta 2016. odgovorna osoba i direktor ove firme i Redžo Delimehić.



U januaru 2014. godine osnovana je i firma "Fortob", u kojoj je jedan od osnivača i direktor Ibrahim Muharemović, a istovremeno i tehnički direktor "Fortune". "Fortob" je preuzeo veći dio ranijih poslova "Fortexa" sa inostranim kupcima "Fortune" zbog planirane likvidacije "Fortexa".



U januaru 2015. godine je osnovana i firma "Fortunatto", u kojoj je osnivač i direktor Bakir Pjanić, kada je preostali dio poslova s inostranim kupcima ustupljen ovoj firmi, uz istovremeno korištenje ljudskih, materijalnih i drugih potencijala "Fortune", te je usljed obaveza koje su ove firme stvorile za "Fortunu" došlo do pokretanja stečajnog postupka u ovoj firmi.



Članovi grupe su osumnjičeni da su posredstvom osnovanih firmi preuzimali poslovne aktivnosti "Fortune" tako što su zaključivali ugovore o poslovnoj saradnji sa svim ranijim inostranim kupcima firme, iznajmljivali od "Fortune" poslovne i proizvodne potencijale po nerealnim i neopravdano niskim naknadama, plaćajući samo minimalne troškove korištenja prostora i opreme, a zajedničke komunalne, troškove električne energije i ishrane radnika u velikim iznosima prebacivali na "Fortunu", te iznajmljivali mašine "Fortune" i drugim firmama.



Na taj način su ovim firmama ostvarivali veći protivpravni ekstra profit, a nastajali su stalni gubici u poslovanju "Fortune".



Safet Pjanić, kao direktor i Husein Nurikić, kao izvršni direktor za finansije i računovodstvo u "Fortuni", osumnjičeni su i da su u periodu od 2009. do novembra 2016. godine, postupajući suprotno odredbama Zakona o doprinosima FBiH i druge zakonske regulative, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi za "Fortunu", uskraćivali plaćanje poreza i drugih fiskalnih obaveza, i to tako što su odobravali obračune i mjesečne isplate plata radnicima u vidu toplog obroka, iako im je bio obezbijeđen u restoranu firme.



Tako su izbjegavali plaćati pripadajuće poreze i doprinose na plate za sistem finansiranja obaveznog penzijsko-invalidskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti u FBiH, kao i poreze vezane za budžete Tuzlanskog kantona i općina Gračanica i Lukavac. Ukupan iznos poreskih i fiskalnih obaveza stvoren "Fortuni" na ovaj način je oko 5,5 miliona KM.



Tužilaštvo je u saradnji sa MUP-om TK, nakon protesta nezadovoljnih radnika "Fortune" iz novembra 2016. godine i medijskih izvještavanja o tome, otvorilo predmet, te su u saradnji s pripadnicima policije provedene obimne provjere i istražne radnje koje su prethodile aktivnostima od 4. jula 2017. godine kada su spomenute osobe lišene slobode.



Osim saradnje s MUP-om TK, informacije tokom istrage Tužilaštvu su pružile i Finansijska policija FBiH, Poreska uprava FBiH, te je obavljeno i finansijsko-ekonomsko vještačenje izuzete materijalne dokumentacije, navodi se u saopćenju Odjela za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Tuzla.



