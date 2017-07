Srđan Puhalo, kolumnista i politički analitičar policijsko odobrenje za održavanje skupa pod nazivom "Podrška generalu Ratku Mladiću - stop lažima o Srebrenici" 11. jula u Banjaluci smatra moralnim sunovratom koji sistem, odnosno vlast u Republici Srpskoj prosto odobrava.

"Mene ne interesuje jeli to po zakonu ili nije, gledam to sa jednog moralnog ljudskog aspekta, mislim da se to jedino tako može gledati, a to je da je to poraz čovječnosti bez obzira da li je to po zakonu ili nije po zakonu", kazao je za Anadolu Agency (AA) Puhalo.



Prema njegovim riječima "generalno gledajući sasvim je jasno da Srbi i Bošnjaci imaju različitu percepciju dešavanja u Srebrenici, a ono oko čega se mogu složiti svakako je da se u Srebrenici desio ono što Milorad Dodik, predsjednik RS kaže ”strašan zločin”.



"Desio se zločin - to je konsenzus oko kojeg se slažu i srpske i bošnjačke političke elite i prosto je nevjerovatno s jedne strane da se takvi skupovi održavaju, a ono što je još šokantnije i bezobraznije je to da se ti skupovi održavaju 11. jula. Bez obzira koliko će biti ljudi, kakva će retorika biti, bez obzira šta će se govoriti, mislim da je necivilizacijski, nehumano, da je neljudski - održavanje takvog skupa tog datuma", rekao je Puhalo.



On smatra "da je to velika mrlja za RS, za građane, prije svega za vlast RS, a onda i za sve te ljude koji će ćutke prihvatiti to kao nešto što je normalno i prihvatljivo".



Dragan Bursać, banjalučki kolumnista istakao je da je odobravanje ovog skupa bez presedana.



"To je direktno veličanje nacizma, pokolja i ne samo negacija genocida nego i verifikacija i davanje značaja, gotovo institucionalno ljudima, koji su taj genocid počinili", kazao je Bursać i dodao da u ovakvim situacijama "blago rečeno zdrav razum ostaje zatečen".



Dodao je da je potrebno konsolidovati se da se sa ovim izbori.



"Mislim da 11. jula ukoliko se to desi u Banjaluci, ukoliko to Banjalučani odobre makar i ćutnjom biće to zaista ultimativna sramota za svakog Banjalučanina bez obzira koje vjere i nacije bio", kazao je Bursać.



On smatra da je policija morala spriječiti održavanje ovakvog skupa.



"Ako imate skup jedne neofašističke organizacije koji se javno treba iskazati, na javnom mjestu, na javnoj površini, i pri tom se veliča ratni zločinac prije svega to treba zakonski zabraniti, a ne ostavljati mogućnost rasprave oko toga da li se to treba ili ne treba održati - to se trebalo zabraniti", rekao je on.



Srđan Sušnica, kulturolog i publicista iz Banjaluke smatra da režim u RS nastavlja sa politikom provokacije žrtava genocida, žrtava agresije srpskog nacionalizma na BiH.



"Tako mogu da tumačim najavljeni miting podrške Ratku Mladiću koji se održava baš 11. jula na dan obilježavanja genocida u Srebrenici, baš u Banjaluci koja je crna tačka, najcrnja tačka srpskog nacionalizma na Balkanu", kazao je Sušnica.



Na pitanje da li je policija mogla i trebala da zabrani održavanje ovakvog skupa Sušnica je pitao "Zašto bi MUP RS koji je izvršilac najtežih krivičnih djela protiv javnog humanitarnog prava, zašto bi policija RS koja je vršila etničko istrebljivanje nesrba, Bosanaca, mješovitih brakova, muslimana, katolika od aprila 1992 do decembra 1995. godine - zašto bi ona branila jedan takav skup kojim se glorifikuje zločin kao najveća srpska pobjeda u 20. vijeku?".



Da podsjetimo Policijska uprava Banjaluka dozvolila je održavanje javnog skupa u pokretu zakazanog za 11. jul u 18 časova u centru Banjaluke pod nazivom "Podrška generalu Ratku Mladiću - stop lažima o Srebrenici". Iako je prijavu policiji za održavanje skupa podnijelo fizičko lice na sajtu srbijanske organizacije "Zavetnici" nalazi se poziv na ovaj skup ispod kojeg je potpisano "Srpski sabor Zavetnici - Republika Srpska".





