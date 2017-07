Za subotu 8. jula 2017. godine zakazana je osma redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u BiH.

Reis Husein ef. Kavazović / 24sata.info

Rijaset IZ u BiH je u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Sabora IZ u BiH predložio tačke dnevnog reda za ovu sjednicu koje bi trebale biti razmatrane i one se tiču samo onih tema koje su u nadležnosti Rijaseta IZ u BIH, navodi se u današnjem saopćenju Kancelarije reisu-l-uleme.



"Na sjednici će se prema predviđenom dnevnom redu možda raspravljati i o radu rukovodstva Sabora i Ustavne komisije ovog organa IZ i ta tačka je uvrštena u prijedlog dnevnog reda na zahtjev sabornika", saopćeno je iz Kancelarije.



U saopćenju je navedeno da, s obzirom na napise u pojedinim medijima, Kancelarija reisu-l-uleme ima potrebu da članovima IZ i javnosti još jednom skrene pažnju na to da ne postoje nikakvi sukobi unutar IZ, posebno ne personalni. Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović očekuje od sabornika da pokažu odgovornost prema jedinstvu zajednice u svakoj situaciji kao što su to činili i do sada.



Rijaset IZ u BiH će poštovati svaku odluku Sabora i volju sabornika koja bude donesena u za to predviđenoj proceduri.



"Različita mišljenja u Saboru nisu znak bilo kakvih podjela. Naprotiv, prema načinu na koji je naša Zajednica strukturirana Sabor je mjesto gdje izabrani predstavnici članova naše Zajednice iznose različita mišljenja i u skladu sa utvrđenim procedurama donose odluke", stoji na kraju današnjeg saopćenja Kancelarije reisu-l-uleme.





