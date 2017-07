Velika Britanija održava najveću komemoraciju povodom godišnjice genocida u Srebrenici, a tim povodom oglasila se i premijerka Theresa May.

Arhiv / 24sata.info

Sedmica sjećanja na Srebrenicu će se održati širom Velike Britanije od 9. do 16. jula u organizaciji 1.000 aktivista humanitarne organizacije "Sjećanje na Srebrenicu" (Remembering Srebrenica), koji su, tokom svog boravka u Bosni i Hercegovini, učili o genocidu u Srebrenici, potvrđeno je za INS iz te organizacije.



U Londonu će više od 700 gostiju prisustvovati komemoraciji koja će se održati u Gildhallu, a Vels, Škotska i Sjeverna Irska će održati i nacionalne događaje na kojima će politički lideri govoriti zajedno sa žrtvama genocida o lekcijama koje britansko društvo može naučiti iz dešavanja u Srebrenici.



Preživjela žrtva genocida Munira Subašić, predsjednica Asocijacije majki enklave Srebrenica i Žepa i Bakira Hasečić, preživjela žrtva seksualnog nasilja u ratu i predsjednica Udruženja "Žena - žrtava rata", putuju u Veliku Britaniju da govore na događajima diljem zemlje, kao i da se sastanu s političkim liderima iz Velike Britanije, saopćeno je iz te organizacije.



Inače, 11. juli obilježava 22. godišnjicu genocida u kojem su hiljade muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana u Srebrenici odvajani i ubijani isključivo zbog svoje vjere, dok su žene bile mučene i silovane.



Waqar Azmi OBE, predsjedavajući organizacije “Sjećanje na Srebrenicu”, ponosan je na rad ljudi širom Velike Britanije u obilježavaju sjećanja na žrtve genocida.



"Od ključnog je značaja da svake godine, 11. jula, odamo počast onima koji su izgubili živote, a naši lideri u zajednicama širom zemlje rade nevjerovatan posao kako bi razne zajednice zajednički obilježile ovaj dan i naučile lekcije. Osim odavanja počasti muškaracima koji su ubijeni, moramo također odati priznanje hrabrosti žena koje su bile žrtve ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini, i podizanjem naših glasova boriti se protiv mizoginije, rasizama i svih oblika mržnje", prenosi INS.



Azmi se ove nedjelje susreo s premijerkom Theresom May i govorio o planovima za Sedmicu sjećanja na Srebrenicu.



"Za toliko ljudi u Bosni, bol je i dalje prisutna. Nestali se još identifikuju i sahranjuju, žene se još mole i nadaju da će im se nestali muž ili sin vratiti. Žrtve seksualnog nasilja i dalje žive sa emocionalnim ožiljcima. Nikada neće zaboraviti šta se desilo, a “Sjećanje na Srebrenicu” radi važan posao da ni mi u Velikoj Britaniji ne zaboravimo šte se deslio", rekla je premijerka May u znak podrške radu organizacije "Sjećanje na Srebrenicu".



Ove godine "Sjećanje na Srebrenicu" dobilo je poruke podrške od princeze Anne, prvih ministara Velsa, Škotske i Sjeverne Irske, gradonačelnika Londona Sadiqa Khana i glumice Angeline Jolie.



Prošle godine više od 200 događaja je održano u Velikoj Britaniji kojima je prisustvovalo voše od 50.000 ljudi. Osim komemoracija, "Sjećanje na Srebrenicu" radi u školama širom zemlje, te je kroz obrazovne pakete o lekcijama naučenim iz genocida u Srebrenici i drugim obrazovnim aktivnostima radila s preko 32.000 djece.



Dobrotvorna organizacija "Sjećanje na Srebrenicu" i Sedmica sjećanja na Srebrenicu je, u skladu s Rezolucijom EU o obilježavanju dana sjećanja na Srebrenicu 11. jula, organizator dana sjećanja u Velikoj Britaniji.



Sjećanje na Srebrenicu ima šest engleskih regionalnih odbora i tri odbora za zemlje Velsa, Škotske i Sjeverne Irske. Organizaciju dijelom finansirana Ministarstvo za zajednice i lokalnu samoupravu, a podržava je Ministarstvo vanjskih poslova i premijerka Velike Britanije.



Sedmica sjećanja na Srebrenicu povodom 22. godišnjice genocida u Srebrenici bit će organizirana od 9. do 16. jula, s više od 400 događaja. Oni će biti posvećeni žrtvama i jačanju veza među zajednicama u Velikoj Britaniji. Tema ovogodišnjih komemoracija je “Prekid šutnje, pol i genocid” s fokusom na iskustva žena u Bosni i Hercegovini, njihovu hrabrost u ratu, njihovu snagu u preživljavanju i naporima na uspostavi pravde i pomirenja nakon genocida.

(FENA)