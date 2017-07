Načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić za Fenu je potvrdio informaciju da je promocija knjige Ljiljane Bulatović odgođena.

- Baš zato što želim da u Srebrenici bude mirno za ove dane i dostojanstveno, u duhu spomena žrtvama bez obzira na to kako se zovu. Vidio sam da je promocija knjige izazvala negativne reakcije, jednostavno meni ne treba ništa i nama u Srebrenici što će dovesti do nestabilizacije i podizanja tenzija i nekih podjela - kazao je Feni Grujičić.



Istakao je da je veoma bitno da naredni dani proteknu kako treba bez incidenata te ujedno pozvao druge da budu dostojni predstojećim obilježavanjima.



- Razgovarao sam s Bulatović i došli smo do toga da otkažemo promociju knjige kako ne bi bilo neke nezgodne situacije. Meni je bitno da ovi danu proteknu kako treba. Polazeći od sebe, učiniću sve da nijednim gestom ne uvrijedim nekoga, i molim druge da ne raspiruju mržnju – poručio je Grujičić.

(FENA)