Na putevima u Bosni i Hercegovini ovoga jutra saobraća se uz povoljne uvjete za vožnju i slab do umjeren promet vozila.

S obzirom da meteorolozi i za danas najavljuju visoke dnevne temperature, vozačima se preporučuje putovanje u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, savjetuju češće pauze. Posebno se skreće pažnja svima koji koriste klima uređaj u vozilu, da nekoliko minuta prije kraja putovanja isključe klimu, kako bi se pripremili za izlazak iz vozila.



Vozači teretnih vozila se mole da, kada iza sebe primjete dužu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.



Na magistralnom putu M-5 Gromiljak-Blažuj (dionica Zelena meraja-Mostarsko raskršće) zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se otežano, jednom trakom, uz moguće kraće obustave (do 15 minuta).



Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres, kao i magistralni put M-18 na području Živinica.



Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. S obzirom da predstoje dani vikenda očekuje se pojačan promet vozila i veće gužve kako na putevima u zemlji, tako i na graničnim prijelazima.



Zbog protesta građana za danas od 11.00 do 11.30 sati najavljena je blokada saobraćaja u Neumu, na semaforu kod skretanja sa magistralnog puta prema donjem dijelu grada, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)